Habla mucho, pero todavía no conoce las obras: Galán le responde a Petro en medio de nuevo choque por el metro de Bogotá

Un nuevo rifirrafe se desató entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por cuenta de las obras de la primera línea del metro de la capital que, si bien ya presentan un avance del 48 %, siguen generando disputas entre los gobiernos Nacional y Distrital.

Lea aquí: La víctima de sicarios en Urimaco estuvo presa 12 años en Venezuela

El origen del nuevo enfrentamiento fueron las declaraciones del primer mandatario durante la posesión de la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Además de emprenderla contra el metro, Petro también alegó por los racionamientos de agua en la ciudad: “Hay que ir al baño con totuma y con balde. Se volvió esa la vida cotidiana en Bogotá”.

Frente a ello, Galán declaró que, contrario a lo dicho por Petro –quien sostuvo que en marzo de 2025 la ciudad se iba a quedar sin agua–, hoy por hoy el sistema Chingaza, que abastece de agua a la capital, está por encima del 40 % de su nivel.

“Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos entrando al final de la temporada seca en los embalses y puedo decirle que, aunque todavía existen dificultades, Bogotá va por buen camino gracias a las medidas técnicas que hemos tomado”, explicó el mandatario capitalino, quien incluso le lanzó pullas al manejo que el hoy presidente le dio a la situación cuando era alcalde de Bogotá (2012-2015).

Le puede interesar: Ataque sicarial deja a una persona muerta y dos heridas en Los Patios

“Estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad”, agregó.

Frente al metro, Galán respondió a lo dicho por Petro, quien sostuvo que el “metro elevado no le sirve a Bogotá”, dado que no contribuye a disminuir los tiempos de desplazamiento.

“Se equivoca presidente, el metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años, un metro que no pasó de renders”, indicó, agregando que estudios del beneficio-costo de la obra ratifican que “tanto con el metro subterráneo como con el metro elevado los tiempos de viaje se reducen. Se pasará de dos horas a 27 minutos”.