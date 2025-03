Grave denuncia: congresista asegura que Minsalud perdió la pista de $1,2 billones de Equipos Básicos de Salud

Una denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) puso el dedo en la llaga el manejo de recursos que ha hecho el Ministerio de Salud en los Equipos Básicos en Salud. Estos son unos grupos de profesionales que van a las casas de los barrios de zonas rurales del país para hacer valoraciones médicas a la gente.

La exministra Carolina Corcho (en cuya administración se reglamentó su operación y financiación) los definió como “la puerta de entrada del sistema de salud”.

La revelación de Forero señala que el Gobierno de Gustavo Petro y el ministerio, en cabeza de Guillermo Jaramillo, no tienen respuesta sobre lo que ha pasado con el desembolso de billonarios recursos para el programa estatal, que entraron en operación, vía resolución, a finales de 2022 y que son financiados con plata de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente que se determine”.

Forero sustentó su denuncia en declaraciones de Jaramillo en medios de comunicación y en intervenciones en el Congreso, en donde sostuvo que el Gobierno tenía 10.000 equipos recorriendo el país para prestar atención en salud a las comunidades más apartadas del país.

Al respecto, el congresista indicó que sus denuncias se basan en derechos de petición contestados por el ministerio. En estos le respondieron que los profesionales de ese programa son 17.000, pero indicó que no le suministraron detalle sobre los contratos porque, según esa entidad, eso corresponde administrativamente a los hospitales públicos del Estado, conocidos como E.S.E (Empresas Sociales del Estado).

El representante, quien ha sido uno de los más críticos a la reforma a la salud y que ha hecho varias denuncias sobre el manejo del sector, sostuvo que “cada uno de estos giros que hace el Ministerio de Salud a un ente territorial se hace en una serie de resoluciones que no ha publicado. Las tuvimos que pedir y ellos dicen que es un tema de interés privado”.

Forero habla del billón de pesos que Minsalud le perdió la pista

Forero precisa que se han asignado $2,1 billones y de esos recursos $1,6 billones se han girado, pero aseguró que el Gobierno solo puede dar cuenta de la destinación de $317.000 millones, que son los que aparecen como “recursos ejecutados”. Eso quiere decir que no se tiene detalle de qué destino tuvieron $1,2 billones destinados para este programa.

“El Gobierno solo ha entregado documentación sobre la aplicación del 20 % de los recursos que ha girado a los hospitales públicos del país para este programa, que fue presentado por el ministro Jaramillo como la base de la reforma a la salud que está en trámite en el Congreso”, dijo el congresista.

Por otro lado, advirtió que los contratos se adjudicaron con una rapidez anormal. “Por ejemplo, el contrato individual más alto es de $5.000 millones y este lo entregaron a dedo en solo tres días y estos recursos se han utilizado para cuestiones como la compra de papelería, gorras, chalecos, un dron y transporte”.

Muestra de esto son los contratos que han firmado la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, Huila, para el suministro de papelería e impresos por $150 millones y el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde en Buenaventura, Valle, para el servicio de fotografía aérea con drones por más de $36 millones.

Finalmente sostuvo que “el Gobierno está a ciegas” y que “no se puede decir que no han ejecutado los recursos, pero realmente no sabe en qué los ejecutaron”. Y añadió que “esta ha sido la gran apuesta del Gobierno Nacional y ni ellos saben en qué se están gastando los recursos. Es muy probable que estos se estén utilizando para pagar favores políticos o comprar votos de cara a 2026”.

