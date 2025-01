Fenalco a Petro: "Las Cámaras de Comercio no son del gobierno"

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, le dijo al presidente, Gustavo Petro, que no engañe a los colombianos, pues las cámaras de comercio no son entidades del Gobierno.

Lea aquí: A Petro no le gustó invitación a políticos de la derecha colombiana a la posesión de Trump

El mandatario cuestionó el nombramiento de Enrique Vargas Lleras como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), asegurando que los grandes grupos empresariales buscan que dicha entidad sea dirigida por la oposición.



“Los empresarios que están allí, miembros de Fenalco y el Grupo Santodomingo, parecen querer que una entidad financiada con recursos públicos la dirija la oposición”, manifestó Petro a través de la red social X.



Frente a estas declaraciones, Cabal aseguró que las Cámaras de Comercio no son financiadas por ningún Gobierno, su financiamiento proviene única y exclusivamente de los empresarios; por un lado por el pago del Registro Mercantil y por otro con aportes como afiliados voluntarios.



“Las Cámaras de Comercio NO son entidades del Gobierno, le pertenecen a la institucionalidad del país. En consecuencia el gobierno corporativo de dichas cámaras, mayoritariamente, lo ejercen LOS EMPRESARIOS. Los miembros delegados de cada gobierno representan los intereses del Presidente de turno, tal como lo hacen en la actualidad los CUATRO representantes del PETRISMO”, indicó el líder gremial a través de la red social X.



Cabal también aseguró que tampoco es cierto que ocho empresarios de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá pertenezcan a Fenalco o al Grupo Santo Domingo, según el presidente de Fenalco cada uno representa a una sociedad empresarial distintas que fue elegida democráticamente por los empresarios de cada ciudad.



“Y finalmente, Presidente, NO es verdad que una Cámara se trate de controlar por el Gobierno o por la oposición. Las Cámaras deben estar AJENAS a la politiquería, trabajando en favor del empresariado del país”, concluyó el presidente de Fenalco.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion