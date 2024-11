Estos son los congresistas que serán interrogados por el desfalco de la Ungrd

inco congresistas, todos miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), deberán rendir cuentas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos asignados a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

La investigación, que involucra a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, busca esclarecer si los funcionarios utilizaron sus posiciones en la CICP para obtener ventajas indebidas.

Según la Corte, existen indicios de que los parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de que proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de la Ungrd.

El proceso judicial se basa en un robusto cuerpo de evidencias, que incluye documentos y testimonios que sugieren una posible conexión entre las aprobaciones emitidas por la Cicp y las adjudicaciones de contratos.

Estos indicios apuntan a un patrón de votaciones en el que los investigados habrían intervenido en favor de las solicitudes del Ministerio de Hacienda, especialmente en los últimos días del periodo de sesiones de 2023, cuando se emitieron trece de los dieciocho conceptos de crédito gestionados por esta entidad.

LILIANA BITAR

Liliana Esther Bitar Castilla es senadora del Partido Conservador y forma parte de la Comisión Tercera del Senado. Con una formación en Economía de la Universidad Externado de Colombia, Bitar ha completado estudios de especialización en Gerencia en la Universidad Pontificia Bolivariana y en Administración en Salud en la Universidad de Córdoba.

Su incursión en la política se remonta a 2003, cuando fue elegida para el Concejo de Cereté. En 2008, fue nombrada gobernadora encargada de Córdoba, aunque ocupó el cargo de manera temporal.

Bitar ha estado vinculada al grupo político liderado por el excandidato presidencial David Barguil. Entre 2008 y 2019, colaboró en la Alcaldía de Montería junto a figuras como el senador Marcos Daniel Pineda.

En 2021, fue designada en el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Iván Duque, un ministerio con tradicional influencia de Barguil. En las elecciones de 2022, Bitar se consolidó como una de las senadoras más votadas del Partido Conservador, obteniendo 114.000 votos.

En su actividad legislativa, Bitar se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión Tercera durante el periodo 2022-2023. Fue la coordinadora de la ponencia del Plan de Desarrollo de la administración de Gustavo Petro, asumiendo la tarea luego de la renuncia de Gustavo Bolívar. Además, participó como ponente en la Reforma Tributaria propuesta por el actual gobierno.

Ante las investigaciones por su presunta implicación en el escándalo de la UNGRD, Bitar rechazó cualquier responsabilidad. En una declaración publicada por El Tiempo, negó haber realizado gestiones ante la UNGRD y aseguró que no tuvo contacto con los funcionarios involucrados en el caso. "No he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad", afirmó, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades si así lo requieren.

JUAN PABLO GALLO

Juan Pablo Gallo Maya, senador por el Partido Liberal, preside la Comisión Tercera del Senado para el periodo 2024-2025. Es economista graduado de la Universidad Libre y cuenta con especializaciones en Marketing y Mercadeo de la Universidad EAFIT.

Gallo dio sus primeros pasos en la política en 1995, cuando fue elegido alcalde juvenil de Pereira. Posteriormente, entre 2004 y 2006, dirigió el Instituto Municipal de Tránsito de la ciudad. En 2007, obtuvo un escaño en el Concejo de Pereira, donde fue reelegido en 2011. En 2015, alcanzó la Alcaldía de Pereira con 126,000 votos. No obstante, en 2019, su mandato fue suspendido temporalmente por la Procuraduría, que lo investigó disciplinariamente tras presuntamente favorecer al candidato Carlos Maya, quien resultó electo.

Luego de estos eventos, Gallo consiguió una curul en el Senado en 2018, respaldado por 134,000 votos. En 2022, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por posible enriquecimiento ilícito.

Aliado cercano del expresidente César Gaviria, Gallo participó activamente en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en el Eje Cafetero. Como senador, ha mantenido una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas económicos.

Ante las acusaciones, Gallo negó rotundamente cualquier vinculación. En declaraciones a Noticias Caracol, expresó: “Jamás, no los conozco, nunca los he visto, ni reuniones privadas, ni he pisado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo... nunca he hablado con ellos, nunca he chateado con ellos”. Además, afirmó: "Mi teoría es que soy de la oposición, mi teoría es que quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir".

WADITH MANZUR

Wadith Manzur, representante a la Cámara por Córdoba con el Partido Conservador e integrante de la Comisión Tercera, es ingeniero industrial con un máster en Gobierno y Políticas Públicas. Ha enfocado su labor legislativa en fortalecer el sector agrícola, impulsando mejoras en las condiciones de vida de los campesinos y promoviendo la modernización del campo.

Durante el periodo 2023-2024, Manzur presidió la Comisión de Acusación, desempeñando un papel clave en las investigaciones sobre la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Hijo del exsenador Julio Manzur Abdala, quien fue readmitido en la Jurisdicción Especial de Paz en 2023 tras enfrentar cargos de parapolítica, Wadith obtuvo una curul en la Cámara en 2018 con el respaldo de la influyente casa García Burgos, logrando 71,000 votos en Córdoba. En 2022, se presentó nuevamente como candidato, acompañado en fórmula con Marcos Daniel Pineda para el Senado.

En una intervención en el Congreso, negó haber tenido cualquier relación con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, afirmando que no lo conoce y que jamás ha tenido contacto con él. Además, rechazó los señalamientos de haber pagado para ser ponente de un proyecto relacionado con el crédito público, asegurando que su interés por el tema es legítimo y basado en su conocimiento del sector.

Manzur también ha argumentado que las acusaciones que se le hacen están vinculadas a su posición política de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Según el representante, los señalamientos en su contra podrían tener un trasfondo de intentar amedrentar o silenciar su postura crítica.

JULIÁN PEINADO

Julián Peinado es un abogado de la Universidad Eafit con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Actualmente, es representante a la Cámara por Antioquia, cargo al que llegó en 2018 y logró reelección en 2022 con más de 82,000 votos.

Su carrera política comenzó en el Concejo de Envigado, su ciudad natal, donde defendió causas ambientalistas y animalistas, reflejando su compromiso con la protección del medio ambiente.

A pesar de su postura crítica hacia ciertos aspectos de la administración de Duque, Peinado se ha mantenido dentro de la corriente de los liberales que han sido opositores al gobierno de Gustavo Petro, alineándose con figuras como el expresidente César Gaviria.

Peinado también ha tenido un rol importante dentro de su partido. A pesar de que la mayoría de la bancada liberal se ha alineado con el gobierno de Petro, Peinado ha mantenido una postura independiente que le ha otorgado influencia en decisiones clave, como en la entrega de avales para las elecciones regionales.

Respecto al escándalo de corrupción vinculado con la Ungrd, Peinado rechazó las acusaciones que lo involucraron, especialmente luego de las declaraciones de Olmedo López. A través de declaraciones públicas, Peinado insistió en que no conoce a los principales señalados, como López y Sneider Pinilla, y que no ha participado en ninguna negociación ni autorizado acuerdos en su nombre.

En una entrevista a El Tiempo, el representante afirmó con firmeza que ha sido “transparente en cada una de mis actuaciones" y dejó claro que su posición en el Congreso no ha estado bajo presión. "No tengo nada que ver con los hechos de la UNGRD", reiteró, y aseguró que su compromiso con la justicia es total, confiando en que las investigaciones aclaren su total desvinculación del caso.

KAREN MANRIQUE

Karen Astrith Manrique Olarte es representante a la Cámara por Arauca, elegida a través de una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Forma parte de la Comisión Tercera, encargada de temas vinculados a la hacienda y el crédito público.

Nacida en Arauca, Manrique es administradora de empresas, con especializaciones en Gestión de Proyectos de la Universidad de los Llanos y en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). Además, posee una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, así como en Gestión y Dirección de Proyectos de la Universidad Benito Juárez, en México.

Desde joven, Karen Manrique vivió en carne propia el impacto del conflicto armado en Arauca, donde grupos como las FARC-EP, el ELN y las Autodefensas marcaron la historia de la región. Durante ese período, varios miembros de su familia fueron asesinados, lo que forzó a su núcleo familiar a desplazarse de Tame debido a la violencia.

En 2022, Manrique llegó al Congreso como representante de Arauca, apoyada por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, y logró más de 1.600 votos. A lo largo de su carrera legislativa, ha centrado su trabajo en los temas de paz, siendo coautora de la creación de la Comisión Legal de Paz y ponente en proyectos clave como la Reforma Tributaria y la ley de Crédito Popular y Barato.

Recientemente, Manrique rechazó públicamente las acusaciones en su contra, señalando que las considera infundadas y perjudiciales no solo para su imagen, sino también para la de su departamento, Arauca.

Respondió a las afirmaciones de López, quien acusó a la Ungrd de financiar al Eln en la región, calificando esas declaraciones como una mentira sin fundamento. Manrique pidió que las instituciones competentes investiguen a fondo las acusaciones, expresando su confianza en que estas investigaciones demostrarán su inocencia y llevarán a los verdaderos culpables ante la justicia.

Serán escuchados en diciembre

La Corte Suprema de Justicia reveló las fechas en las que los congresistas investigados por el escándalo de la UNGRD rendirán indagatoria: Karen Manrique lo hará el 2 de diciembre, Wadith Manzur el 3 de diciembre, Liliana Bittar el 4 de diciembre, Julián Peinado el 9 de diciembre, Juan Pablo Gallo el 10 de diciembre, y Juan Diego Muñoz Cabrera el 11 de diciembre. Como novedad, estos congresistas rendirán su testimonio en la sala de audiencias del Palacio de Justicia.

