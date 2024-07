Estas son las cuatro tareas que tendrá Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior

Norte de Santander vuelve a decir presente en la recomposición del gabinete que viene haciendo el presidente Gustavo Petro en los últimos días. Además de la cucuteña María Constanza García Alicastro, quien asumirá el Ministerio de Transporte, el jefe de Estado anunció ayer que Juan Fernando Cristo será el nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Luis Fernando Velasco.

Las versiones que venían tomando fuerza desde hace algunos días sobre un aparente acercamiento entre el también excongresista cucuteño y el mandatario fueron confirmadas por el propio Cristo, quien en su primera declaración oficial contó que, la semana pasada, ambos se reunieron para conversar sobre los temas de interés del país y que allí Petro le propuso liderar la cartera política en esta segunda parte del gobierno.

El encuentro se repitió ayer y fue allí donde, después de poner sobre la mesa los puntos de acuerdo y desacuerdo, las tareas pendientes y los desafíos que hay en materia de paz, seguridad y agenda legislativa, el nortesantandereano aceptó el reto de volver a asumir esa dependencia. Como se recuerda, Juan Fernando Cristo había sido ya ministro del Interior en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) y después de tres años renunció para armar una candidatura presidencial.

“He tenido varios días de reflexión. No es fácil asumir desafíos de esta naturaleza. El país se ha radicalizado mucho, se ha polarizado. El país cada vez asume una conducta de mayor pelea, de enfrentamiento permanente que nos impide avanzar en la construcción de los consensos que necesita Colombia. Finalmente, hoy he tomado la decisión de asumir este desafío. Un desafío que es igual de importante al de hace unos años”, manifestó Cristo.

De inmediato, el entrante ministro de la política anunció cuáles serán sus principales retos en esta nueva etapa al frente de ese despacho. Dijo que, en general, serán cuatro los propósitos fundamentales en los que estará trabajando a partir de los próximos días, una vez asuma formalmente el cargo: la búsqueda de un acuerdo nacional que le abra paso a una eventual Asamblea Nacional Constituyente, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, el impulso a la autonomía territorial en Colombia y la agenda legislativa que se presentará el 20 de julio.

Juan Fernando Cristo en Cúcuta, como ministro del Interior en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. /Foto Archivo

Una constituyente que levanta ampolla

Tal y como lo había anticipado el presidente Gustavo Petro el fin de semana, en el sentido de que el próximo ministro del Interior tendría la misión de “realizar los contactos necesarios para que se concrete el poder constituyente en este o en el próximo gobierno”, Juan Fernando Cristo confirmó que su primera misión será la búsqueda de un verdadero acuerdo nacional que permita “explicar hacia el futuro”, la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas. Y vamos a abrir un diálogo con todos los sectores del país; con sectores amigos del Gobierno y la oposición; con organizaciones sociales y comunitarias; con sindicatos, gremios y empresarios, a ver si logramos un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría y elegiría”, aseguró el cucuteño.

El designado ministro explicó que este sería un proceso que podría comenzar ahora y que, si logran llegar a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo gobierno; el que comienza en el 2026. Además, insistió en que una eventual constituyente se haría sobre la base de la Constitución del 91. “Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien”, dijo.

Juan Fernando Cristo anticipó que el diálogo nacional que propone se iniciará la próxima semana y que espera que en esa conversación participen todos los sectores políticos del país.

No obstante las precisiones que hizo, las críticas no se hicieron esperar y algunos le recordaron a Cristo que hace apenas unas semanas, en un video dejó ver que su postura sobre la constituyente de Petro era otra completamente opuesta.

El propio Humberto de la Calle, exjefe negociador en los diálogos con las desaparecidas Farc, admitió que si bien a Juan Fernando Cristo hay que reconocerle su trabajo en favor de la paz y “su talante pluralista y respetuoso de las ideas ajenas”, dijo que una de sus primeras tareas “deberá ser el esclarecimiento de su posición sobre la constituyente. Estaremos atentos”.

Y es que, al revisar en su cuenta de X, el pasado 16 de marzo el ahora ministro escribió lo siguiente: “La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea y, además, inviable. El Gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a la constituyente”.

Sin embargo, en ese momento, Cristo dejó claro lo mismo que dijo ayer, que una constituyente “tiene que ser el fruto de un amplio consenso social y no se puede utilizar como una amenaza al Congreso de la República para que apruebe la agenda social del gobierno”.