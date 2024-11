En Norte de Santander no cayó bien la falta de avances entre el Eln y Gobierno

Entre tanto, el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, dijo que si bien el país no puede negarse la posibilidad de seguir conversando, la gran dificultad que tiene el Gobierno Nacional para concretar avances pasa por su equipo negociador y por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

“No tienen estrategia, no tienen capacidad de negociación. El Gobierno Nacional parece rogarle al Eln que se siente a la mesa. Entonces, si no cambia eso y no salen de ahí, y no ponen gente con capacidad de negociación, con visiones distintas del conflicto armado, de la lucha armada, en lo económico y social, no va a haber buenos resultados”, planteó.

El congresista consideró que es muy probable que cuando regresen los encuentros entre las partes, el próximo año, se llegue nuevamente a un acuerdo de cese al fuego que contribuya a desescalar la confrontación, pero fue enfático en que la negociación no se va a profundizar, ni se alcanzarán resultados.

Lo dicho por Quintero coincide con el planteamiento que tanta incertidumbre desató días atrás por parte del jefe de la delegación del Eln, Pablo Beltrán, quien aseguró que esa guerrilla no tiene entre sus proyecciones firmar la paz con el gobierno de Gustavo Petro y creen que eso irá más allá de 2026, cuando futuros gobiernos retomen el proceso.

