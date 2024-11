El gabinete no puede ser un jardín infantil: Laura Sarabia sobre las peleas internas en el Gobierno

Laura Sarabia, quien es mano derecha (e izquierda) del presidente Gustavo Petro concedió una entrevista al diario El Tiempo en la que hizo referencia a varios temas sobre los movimientos de poder en la Casa de Nariño y el gabinete.

“Jamás me imaginé estar envuelta en un torbellino de odio y de una hoguera de vanidades de muchos sectores. Cada fin de semana, desde los últimos 2 años, espero cuál es la nueva historia que tienen por contar. O cuál es el nuevo capítulo en el cual supuestamente participé”, dijo Sarabia a ese diario.

En las últimas horas se reveló una versión que no se conocía sobre lo sucedido este lunes en el Consejo de Ministros que indica que no fue porque le pidieron explicaciones al presidente Petro sobre el aterrizaje de Armando Benedetti como asesor presidencial.

Pero lo cierto es que ese día un grupo de altos funcionarios también aprovecharon para “quejarse” sobre Laura Sarabia, según fuentes consultadas. A esto también hace referencia en la entrevista cuando le preguntan si la “rebelión” fue contra ella o Benedetti.

”No participé en la reunión, así que el único que puede decir si la rebelión fue contra Benedetti o contra mí es el Presidente y los participantes de la reunión”, dice Sarabia.

“Un gabinete no puede ser un jardín infantil”

Sarabia señaló que “el país merece que haya adultos atendiendo las necesidades del país y de los ciudadanos” y explicó que la motivación para conceder esa entrevista es que quiere hablar de “todos esos fantasmas que hay, de esas historias que andan rondando. Uno: yo soy una piedra en el zapato para muchas personas. Por mi puesto, por el papel que he desempeñado y por lo que he significado los últimos 3 años al lado del Presidente”.

“Soy la primera persona que trata todos esos temas con el Presidente. Que le muestra qué salió, qué están diciendo, que yo me relacioné con tal, que me reuní con tal, que le recibí a tal persona. Pero todo ha quedado en fantasías, especulaciones, rumores porque hoy no hay una sola prueba. Cada cosa que llega mis abogados la entregan a la Fiscalía. Gracias a Dios duermo tranquila”, agregó.

Sarabia explicó que “ha cuidado al presidente” y que por ahora no piensa salir del Gobierno y en el futuro no se ve participando en elecciones. Sin embargo, su nombre suena en los pasillos del poder para ocupar la Cancillería, tras una eventual salida de Luis Gilberto Murillo como precandidato presidencial.

