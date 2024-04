Cortocircuito | Le sonó la flauta

Nuevo fiscal

Jefe nueva, fiscales nuevos en las regiones. Hace apenas unos días asumió oficialmente la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y una de sus primeras decisiones fue reorganizar las direcciones seccionales de la entidad. Como parte de esa tarea, Camargo ratificó en el cargo a 17 directores y posesionó 18 nuevos, entre los que está el de Norte de Santander, Edison Darío Betancourt Chacón, quien cuenta con una amplia y destacada hoja de vida. El nuevo fiscal en el departamento se ha desempeñado como delegado ante los jueces penales del circuito especializado, en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Dirección Especializada contra la Corrupción y la Unidad Nacional de Análisis y Contexto.

Enfoque territorial

Y a propósito de la llegada de un nuevo director seccional, muy pertinentes resultan en este momento las palabras que pronunció la fiscal general en su posesión, cuando anunció que uno de los pilares de su gestión será priorizar las investigaciones con base en un enfoque territorial y por eso les pidió a sus nuevos delegados en los departamentos que definieran sus metas, “en función de los fenómenos criminales que más impactan a sus habitantes”. Cúcuta y su área metropolitana enfrentan en estos momentos una situación crítica en materia de seguridad, por cuenta del sanguinario accionar de las bandas criminales y los pocos resultados de las estrategias diseñadas hasta el momento. Ojalá esa misión que propone la fiscal Camargo se cumpla.

Divididos

La división al interior del Concejo sigue al rojo vivo y ni el complejo panorama que se viene presentando en la ciudad en materia de seguridad ha hecho que los 19 integrantes de la corporación se unan para exigir una mayor atención por parte del Gobierno Nacional. Esta semana, un grupo de la coalición mayoritaria grabó un video pidiéndole al presidente Gustavo Petro que mire a Norte de Santander, pero ni un solo concejal del grupo minoritario aparece dando su mensaje. Según se conoció, los unos no invitaron a los otros por las fricciones y los desacuerdos que sostienen. Lo que se les olvida a los concejales, de lado y lado, es que ese clamor no es a título propio, sino que debería ser en nombre de todos esos cucuteños que les permitieron llegar a ocupar la curul en la que se encuentran hoy, quienes están pidiendo a gritos vivir tranquilos. ¡Señores, la campaña ya pasó!

Le sonó la flauta

El que anda muy feliz por estos días es el presidente del Concejo de Cúcuta, Edison Ernesto Contreras, y no precisamente por la aprobación de proyectos para la ciudad. Su buena cara se debe al éxito de la primera convocatoria que hicieron desde la corporación a rezar el santo rosario en el parque Santander, el pasado 13 de abril, iniciativa promovida por él, quien se define ferviente ‘católico y mariano’, y que fue respaldada por sus compañeros. “Más de 100 personas asistieron. En este primer santo rosario pedimos a la virgen por la seguridad de la ciudad y para que siempre les conceda sabiduría a nuestras autoridades”, confesó. El próximo encuentro será el 13 de mayo en honor a la Virgen de Fátima y Contreras confía en que más cucuteños atiendan esta invitación tan particular.

Mensaje contradictor

Muy conmovido se le vio esta semana al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, por el asesinato del abogado y veedor ciudadano, Jaime Vásquez. Además de lamentar que ese suceso haya ocurrido en su gobierno, Acevedo dijo que le dolía que se silenciara una voz “necesaria en nuestra democracia”. Lo particular es que apenas unas horas después del fatídico hecho y de la reflexión del gobernante local, se conoció una acción de tutela que este interpuso y en la que se vincula a por lo menos cinco medios de comunicación, incluida La Opinión, por la información que se publicó sobre el embargo a sus cuentas como consecuencia de una aparente deuda que tiene y que fue un juez de la república, mediante un auto, el que le ordenó pagar. ¡El deber de los periodistas será siempre informar!

Más valeriana

Un poco estresados se les ha visto por estos días a más de un secretario de despacho en el gabinete de Jorge Acevedo y eso que apenas van tres meses y medio del nuevo gobierno. A tal grado ha llegado su nivel de impaciencia que los periodistas empiezan ya a ser víctimas del mal humor de los funcionarios, quienes reclaman que los consulten menos, pues ellos tienen más cosas que hacer. Lo que olvidan los coequiperos del alcalde es que ellos son responsables de unos cargos públicos por los cuales hay que rendir informes y entregar las explicaciones cuando sean requeridos, sobre los asuntos que tienen bajo su radar. No les vendría mal un poquito más de valeriana.

‘Rajados’

La Procuraduría General de la Nación entregó esta semana los resultados de una evaluación hecha a la ejecución del presupuesto en los diferentes ministerios durante la vigencia 2023 y según los resultados, varios terminaron ‘rajados’. Según el Ministerio Público, dependencias como el Ministerio del Deporte terminó el año con más de $241.000 millones sin contratar. La cifra resulta paradójica, si se tiene en cuenta que día a día son muchos los reclamos que se escuchan por parte de los deportistas que tienen que dejar de participar en competencias o ‘mendigar’ recursos para poder asistir. Los Ministerios de Comercio, Ambiente y Vivienda también registraron una baja ejecución del presupuesto el año pasado.

‘Rajados’ II

A otros ministerios y sectores que no les fue nada bien en la evaluación fue a los de Agricultura y Desarrollo Rural; Inclusión Social y Reconciliación; Minas y Energía, y Transporte. Según los datos revelados, son por lo menos siete billones de pesos sin contratar, lo que corresponde al 84,4% de los recursos totales de inversión no comprometidos de los 30 sectores que componen el Presupuesto General de la Nación. Razón tenía el presidente cuando les ‘jaló’ las orejas a sus ministros y les dio un mes para acelerar la ejecución en sus carteras. Sin embargo, por los resultados, que además se desprenden de un informe del Departamento Nacional de Planeación sobre la ejecución del presupuesto, el cumplimiento y rezagos del Plan Nacional de Desarrollo, los ministros no están cumpliéndole a su jefe. Definitivamente, no hay derecho que el país con tantas necesidades y la plata siga quieta en las cuentas.

En algo coinciden

En estos primeros meses del año no ha sido muy buena la relación entre el alcalde Jorge Acevedo y el gremio de los comerciantes, al punto que, entre líneas, estos últimos le han hecho saber al mandatario que sería bueno que los escuchara más y que los tuviera en cuenta a la hora de tomar las decisiones que le convienen a toda la ciudad. Sin embargo, parece que sí hay un punto en el que ambos están de acuerdo y que los ha puesto del mismo lado últimamente: las estrategias para enfrentar la inseguridad. Como se sabe, Acevedo es partidario del porte de armas y una de sus apuestas es hacer alianzas con las empresas de seguridad privada. En ese mismo sentido, líderes gremiales han dicho que ellos están de acuerdo con que se facilite la adquisición del permiso de porte o tenencia de armas propios para los esquemas de seguridad que deben contratar los empresarios. El asunto no es tan fácil, pero por lo menos hay coincidencias.

