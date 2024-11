Cortocircuito | Elecciones, fallos, reconocimientos y más movidas políticas de la semana

Nuevo vocero

El miércoles tuvo lugar finalmente la Asamblea Territorial del Nuevo Liberalismo en la que se organizó el partido en el departamento, de cara a lo que se viene en los próximos años. En el encuentro, que contó con la participación del director nacional, el exsenador Juan Manuel Galán, los militantes del partido eligieron el comité territorial, conformado por nueve integrantes, con sus respectivos suplentes. Ellos a su vez se reunieron el jueves para definir el cuadro directivo y como vocero en Norte de Santander fue elegido el exdiputado Jaime Castilla. La secretaría del partido en el departamento la asumió Johana Orozco, excandidata al Concejo de Cúcuta y dirigente deportiva.

Coordinador del CD

Y hablando de directorios y de partidos, este fin de semana se conoció también que el que volvió al ruedo fue el exsenador conservador Mario Said Lamk Valencia, quien dio el salto al Centro Democrático y ahora asumirá la coordinación de esa colectividad en Cúcuta. Su elección se produjo en medio de una sesión del directorio municipal del CD, en el que tienen asiento los dos concejales del uribismo en la ciudad, Álvaro Raad y Carlos Dueñas, dos ediles, un representante de juventudes y cinco militantes del partido. La elección del directorio departamental y de su coordinador en Norte de Santander quedó programada para comienzos del próximo año.

Listo el presupuesto

El viernes, el Concejo de Cúcuta le dio luz verde al presupuesto que presentó el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, para 2025 y que está fijado en unos $2.3 billones. El proyecto de acuerdo, sin embargo, no fue aprobado por unanimidad, pues hay concejales de la oposición que no están de acuerdo con algunas de las proyecciones que se hicieron en ese documento. Entre los que votaron negativo están los concejales Alonso Torres, Oliverio Castellanos y Leonardo Jácome. Pero no todo el grupo minoritario le dijo ‘no’ a la propuesta, pues a diferencia de sus compañeros, Jhon Jairo Villamizar, Vanessa Arenas y Gimena Camacho decidieron darle su voto de confianza y avalaron el presupuesto en su debate final.

Ganó la pelea

Una buena noticia recibió en las últimas semanas la exalcaldesa de Ocaña en 2016-2019, Miriam Prado, quien pasó las verdes y las maduras durante su accidentada estadía en la administración municipal. Como la exmandataria no pudo terminar su periodo por una inhabilidad de 10 años que le impuso la Procuraduría, Prado decidió jugársela con una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, amparada en el caso Petro, que fue la acción con la que el entonces alcalde de Bogotá logró recuperar sus derechos políticos por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humano, y tanto el Tribunal Administrativo de Norte de Santander como el Consejo de Estado fallaron a favor de la ocañera.

Ganó la pelea II

El abogado en este proceso fue Armando Quintero, quien consiguió que a la exalcaldesa no solo le anularan la sanción que la destituía e inhabilitaba, sino que le borraran de las bases de datos de la Procuraduría los antecedentes disciplinarios y, además, le reconocieran el pago de los sueldos que dejó de percibir entre julio y diciembre de 2019, porque este fue el tiempo en el que estuvo fuera del cargo por cuenta del fallo que ahora quedó anulado. El viernes, el Tribunal Administrativo fue notificado de la decisión que ordena obedecer y cumplir la sentencia que dejó bien librada a Miriam Prado.

Reconocimiento

En el marco de la celebración de sus 130 años, la Institución Educativa Nuestra Señora de la Presentación, del municipio de Chinácota, fue exaltada con la Orden del Congreso de la República en el grado de comendador, por el aporte hecho durante tantos años a la formación de niños, adolescentes y jóvenes en la región suroriental del departamento. La exaltación fue entregada por el senador Edgar Díaz al rector del centro educativo, Sandro Javier Velázquez.

Audiencia

El próximo jueves y viernes, 28 y 29 de noviembre, Cúcuta será escenario de una audiencia territorial de medidas de satisfacción de verdad en la que 27 comparecientes de la Fuerza Pública que no han sido seleccionados como máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, reconocerán responsabilidad y harán aportes de verdad sobre su participación en estos graves crímenes. El acto servirá también para honrar la memoria y el buen nombre de las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, en el Catatumbo.

Gran trabajo

La Contraloría General de la República reveló un informe en el que destaca la importancia del papel de los veedores ciudadanos en el cuidado de los recursos públicos. Según el ente de control fiscal, gracias al trabajo hecho por 26.700 veedores a nivel nacional durante 2023 y 2024, se han podido gestionar por lo menos 2.257 denuncias, a partir de las cuales lograron identificar la existencia de 1.468 elefantes blancos y proyectos críticos en todo el país. Con base en la información recopilada, 141 obras fueron puesta al servicio de la comunidad, por un valor de $1.9 billones. ¡Buen trabajo!

Ningún recomendado

Cada vez es más frecuente que en las elecciones presidenciales se intenten imponer candidatos dependiendo de quién sea el que lo recomiende o a quién represente. Esa tendencia comienza a tomar fuerza nuevamente para los comicios de 2026, esta vez entre el que diga el expresidente Álvaro Uribe y el que sugiera el presidente Gustavo Petro, si es que de verdad no intenta reelegirse. Sin embargo, los colombianos no parecen estar dispuestos a caminarle más a eso. Según la reciente encuesta polimétrica, el 69% de los consultados dijo que no es una buena opción votar por el que proponga algún expresidente. En ese mismo sentido, el 32% opinó que votará por la propuesta que tenga el aspirante y el 30% por su perfil. ¿Será que eso se cumple en dos años?

