Cortocircuito | Desinfladas, fallos, silencios y más movidas políticas de la semana en Cúcuta

No te vistas….

Una buena noticia recibió en los últimos días el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel William Quintero Salazar, pues el Ministerio de Defensa confirmó su ascenso a brigadier general. Sin embargo, dicen que no hay felicidad completa y ese parece ser el caso del oficial, toda vez que en sus planes, al parecer, estaba la idea de ascender y asumir de inmediato un cargo en otra región, pero la orden que llegó desde Bogotá fue diferente y no solo lo pusieron a desempacar las maletas sino que le informaron que su estadía en la capital de Norte de Santander podría prolongarse al menos seis meses más. Mejor dicho, no te vistas... que no vas.

El malestar

En la reunión del Comité Intergremial de Norte de Santander (el oficial) con el Consejo Gremial Nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía, quedó en evidencia un marcado malestar de la Gobernación de Norte de Santander hacia la Alcaldía de Cúcuta, debido a su limitada actividad y falta de liderazgo en temas de seguridad.

Y es que dicen que en el encuentro brilló la falta de dominio en el tema por parte del delegado de la administración municipal, quien, en su intervención, intentó atribuir responsabilidades a la Gobernación y a la Policía Nacional, sin aportar acciones concretas ni avances relevantes para hacerle frente a la situación de la ciudad. Esta actitud no fue bien recibida por los participantes de la mesa de trabajo.

Sonajero

Desde hace varias semanas se viene hablando sobre los inminentes cambios que se darán en las defensorías regionales, ante la llegada de Iris Marín a la Defensoría Nacional de Pueblo. Una de esas movidas será en Norte de Santander y en los últimos días comenzó a agitarse con fuerza el sonajero de posibles aspirantes a reemplazar a Pepe Ruiz Paredes, a quien todavía no notifican de su remoción.

Entre los nombres que están en la baraja aparece el de la exdirectora de la Unidad de Víctimas en el departamento, Judith Maldonado, pero el decreto de su nombramiento aún no se hace público. Esto, porque en la lista de postulados también figura Aldemar Niño y Eliana Zafra. En los próximos días se conocerá el elegido.

Ratificada

Un buen regalo de Navidad es el que acaba de recibir la personera de Cúcuta, Ludy Páez, a quien le habían demandado su elección por una presunta inhabilidad. El Consejo de Estado, en un fallo de segunda instancia, confirmó esta semana que Páez podrá continuar sin inconvenientes en el cargo, tras desestimar las pretensiones de la demanda en su contra, como lo hizo en su momento el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

En su caso, el alto tribunal concluyó que a la personera no le era aplicable la misma inhabilidad para los alcaldes y que los reproches que le hacían, por haber sido secretaria de Educación del departamento en el año anterior a su elección y haber sido ordenadora del gasto, no tenían sustento para anular su elección.

El proceso sigue

Y hablando de fallos, se conoció también que la carta que se jugó el personero de Villa del Rosario, Víctor Julio Galvis Niño, para dejar sin efecto la sentencia de primera instancia que anuló su elección, no le resultó a su favor y tendrá que seguir esperando a que el Consejo de Estado resuelva si deja en firme esa decisión o la revoca y le permite continuar ejerciendo el cargo por el resto del periodo. Galvis había pedido que se anulara el fallo proferido por el Tribunal Administrativo en septiembre, porque en su expedición actuó como ponente un magistrado diferente al que escuchó los alegatos de conclusión, pero esa petición no fue acogida. ¡A seguir haciendo fuerza!

El silencio del vicecanciller

Ni una sola palabra pronunció el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez, durante su visita a Cúcuta, el jueves y viernes, sobre la situación de los colombianos retenidos en Venezuela y cuyo paradero es incierto. Aunque son varias las peticiones que le han hecho desde el Congreso de la República, la Asamblea de Norte de Santander y el Concejo de Cúcuta a la Cancillería, para que interceda ante el gobierno venezolano frente a casos como el del abogado cucuteño Edwin Iván Colmenares García, quien ya completa un mes en poder de las autoridades del vecino país, el delegado del Gobierno se abstuvo de entregar declaraciones a la prensa sobre este tema. Para muchos, esta era la oportunidad de hacerlo, puesto que en el encuentro de la Comisión de Vecindad también estuvo presente el viceministro para América Latina de Venezuela, Rander Ismael Peña Ramírez. ¡El silencio otorga!

Ya es hora

Uno de los representantes más cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro es el nortesantandereano Heráclito Landinez. Pero como bien dicen por ahí que la paciencia también se acaba y el despelote que hay hoy al interior del gabinete no es menor, el congresista del Pacto Histórico sorprendió con un mensaje en el que sugiere que, en estos momentos, el jefe de Estado debería hacer un ajuste en su equipo de trabajo, para reorganizarlo y concretar algunos cambios que le permitan ejecutar en el tiempo que queda de mandato, el plan de desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’. Para Landinez, este también es el tiempo indicado para que quienes tienen planes electorales de cara al 2026, se lancen al agua de una vez por todas.

Sesiones extras

Tal y como van las cosas en el Congreso, es muy probable, por no decir que seguro, que senadores y representantes tendrán que postergar un poco más su salida a vacaciones, puesto que la agenda legislativa está tan apretada y movida que será necesario contar con un tiempo adicional para intentar sacar adelante y no dejar morir las principales reformas y proyectos que impulsa el Gobierno Nacional, como la reforma laboral, la de la salud y la política. Dicen que es posible que los congresistas sean llamados a sesiones extras, las cuales se extenderían hasta el 20 de diciembre.

Galán continúa

El Nuevo Liberalismo se reunió este fin de semana en Cartagena para su convención nacional y allí fue ratificado como director de la colectividad el exsenador y excandidato presidencial Juan Manuel Galán. Galán estuvo recientemente en Cúcuta para acompañar la asamblea territorial de afiliados, y al igual que lo manifestó en esa oportunidad, insistió en que el resucitado partido político se está construyendo desde las regiones para ser una opción de poder y responder a las verdaderas necesidades de los colombianos. Aunque, sin duda, este encuentro marca el derrotero frente a lo que será la carrera presidencial de 2026, Galán no confirmó si será o no candidato en esa contienda.

