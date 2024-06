Cortocircuito | Ánimos agitados entre los empresarios de la región

Semana de agarrones

La que termina definitivamente fue una semana de tensiones en Cúcuta y uno de esos rifirrafes que dio mucho de qué hablar fue el que sostuvieron el presidente de Fenalco, Sergio Palacios, y el secretario de Hacienda del departamento, Sergio Entrena. La manzana de la discordia fue la reliquidación del impuesto a casi 6.000 vehículos comprados en 2021 y que tomó por sorpresa a muchos propietarios. Mientras que Palacios asegura que fue un error de Hacienda y que este no es un momento propicio para hacer estos recobros por la situación de la ciudad, pero que además debió conversarse primero el asunto con los concesionarios, porque a ellos fue a los que les quedó ahora el chicharrón de atender los reclamos, desde el Palacio de la Cúpula Chata respondieron que aquí no se trata de negligencia y que todo surgió por unas inconsistencias que se detectaron y que deben ser subsanadas, conforme lo señala la ley. La puja promete ir para largo.

La pulla del Concejo

Los reclamos se trasladaron ayer al Concejo, desde donde le hicieron un duro llamado de atención a la Cámara de Comercio de Cúcuta por no atender la invitación que hizo la mesa directiva a participar en el encuentro con los gremios económicos para analizar la situación de inseguridad que enfrenta la ciudad. El presidente de la corporación, Edison Contreras, aseguró que esta es la segunda vez que la entidad gremial se niega a ir al Concejo y que lo que se necesita en este momento es trabajar de la mano. Pero Contreras fue más allá y hasta insinuó que la indiferencia que ha mostrado en los últimos años la Cámara y quienes la han presidido tiene que ver más con un asunto de clases. ¿Será?

Sigue el pulso

Pero si de unidad y trabajo en conjunto se trata, el Concejo de Cúcuta no es precisamente el mejor ejemplo de ello. Una clara muestra de lo que no debería estar pasando hoy en la corporación es que opositores y coalición se dividieron para convocar a los sectores económicos de la ciudad, con el ánimo de escucharlos y buscar salidas frente a la crisis que se vive por cuenta de la ola de violencia y el miedo que sienten los cucuteños de salir a las calles. Una reunión tuvo lugar el viernes en el Club del Comercio y la otra este sábado en el salón de sesiones, con lo cual, la iniciativa terminó convertida más en un pulso para ver quién logró mejor respuesta a la invitación. No es la primera vez que esto sucede con el actual Concejo.

Sin control

En medio de la puja que se libra entre las mayorías y minorías del Concejo, uno de los que saldrá beneficiado es el alcalde Jorge Acevedo y su gabinete. Esto, pues a pesar de que en este momento ya hay un sector que está pidiendo que se empiece a llamar a los secretarios a control político, para ver en qué están sus despachos y de qué forma van a comenzar a aterrizar el Plan de Desarrollo a la realidad que vive la ciudad, la coalición afín al mandatario, por ahora, no tiene intenciones de pasar al banquillo a los funcionarios y no hay ambiente para que eso se dé en este periodo de sesiones.

Ánimos caldeados

En donde también estuvieron muy agitados los ánimos fue en el Congreso de la República y uno de los que terminó siendo protagonista del intenso debate que suscitó la aprobada reforma pensional fue el representante a la Cámara, Jairo Cristo. El dirigente de Norte de Santander se vio envuelto en una tensa discusión con el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, durante un encuentro con un grupo de jóvenes a los que intentaban defenderles su punto de vista sobre el proyecto. Cristo, por un lado, aseguraba que Mondragón también era culpable de todas las coimas que ha pagado el gobierno para sacar adelante sus reformas, mientras que el representante del Pacto le echaba en cara que algunos de los responsables de los principales escándalos de corrupción que sacuden al país son de Cambio Radical.

Bendecida por el papa

Una comitiva de colombianos estuvo esta semana en el Vaticano para un encuentro con el papa Francisco y además de la comediante Liss Pereira y el obispo de la Diócesis de Tibú, monseñor Israel Bravo, quien iba en representación del Grupo de Trabajo por Colombia (GTC), hubo un nombre que llamó la atención en el grupo. Se trata de la saliente subgerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Maribel Trujillo, a quien recientemente declararon insubsistente en ese cargo. Con detalle en mano, Trujillo estuvo frente a frente con el sumo pontífice y tuvo la oportunidad no solo de recibir su bendición, sino de intercambiar unas cuantas palabras. Como dicen por ahí: ¡Bendecida y afortunada!

¿Y dónde está el secretario?

Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy, luego del cambio que ordenó el alcalde Jorge Acevedo en la Secretaría de Tránsito, en donde hasta finales de mayo pasado estuvo Albeiro Bohórquez. Y es que del protagonismo que tuvo desde comienzos de año el saliente funcionario, por los chicharrones con los que recibió la dependencia y que, según dicen, pudieron haberle costado su salida del cargo, se pasó al anonimato y casi que al silencio del nuevo titular de esa dependencia, Joan José Botello Apolinar. ¿Será que todavía está poniendo la oficina en orden? o es que lo suyo será mantener un perfil más bien discreto. Hay quienes dicen que ni siquiera lo conocen.

Voto negativo

La Cámara de Representantes aprobó el viernes en la noche y a pupitrazo limpio la reforma pensional, en un acto que generó muchas críticas, puesto que no hubo lugar a la deliberación, sino que se acogió el articulado tal y como venía del Senado. Dos de los representantes de Norte de Santander que hicieron público su voto fueron Diógenes Quintero y Wilmer Guerrero, quienes aseguraron que no respaldaron la proposición que se presentó para acoger el texto tal y como llegó a la plenaria. Quintero consideró que esta fue una medida desesperada y que si bien la reforma pensional es necesaria, no era la forma de sacarla adelante.

Voto negativo II

El representante Guerrero, del Partido Liberal, también manifestó su molestia por el desenlace que tuvo el proyecto y dijo que se quedó sin poder presentar una proposición que tenía lista para beneficiar a la población discapacitada del país. Como la apuesta repentina del Gobierno fue pupitrear la reforma, decidió que su voto sería negativo. “Vulneraron el sistema bicameral y los principios democráticos. Fuimos derrotados, pero nos queda la tranquilidad que dimos la pelea”, dijo. Los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical no la votaron, mientras que la U y el Partido Conservador sí, pero se desconoce si los representantes Wilmer Carrillo y Ciro Rodríguez la apoyaron o no.

En Bruselas

Después de la maratónica aprobación del Plan de Desarrollo de Cúcuta, uno que se fue a dar una rodadita por Europa fue el director de Planeación Municipal, Juan Carlos Bocanegra. El funcionario era uno de los invitados al foro ‘Ciudades incluyentes y comunidades solidarias’, organizado por ONU - Habitat, OIM, Acnur y la Unión Europea, el cual tuvo lugar en Bruselas. Bocanegra aprovechó para conocer sobre el manejo del sistema de transporte y diferentes experiencias de transformación que han sido exitosas en el mundo.

