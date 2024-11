Centro Democrático presentó nueva denuncia penal contra Gustavo Bolívar

El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, fue denunciado nuevamente por el Centro Democrático por la presunta comisión de los delitos de concusión, tráfico de influencias, y abuso de autoridad por omisión de denuncia.

Gabriel Vallejo, director del partido, aseguró mediante un video publicado en X que “Gustavo Bolívar habría abusado de su función como servidor público, ejerciendo temor una presión indebida frente a otros servidores para obtener provechos”.

Esta denuncia se radicó a raíz de seis videos publicados por la revista Semana donde Bolívar admite haber realizado acuerdos administrativos con consulados para garantizar el apoyo de congresistas en el trámite de las reformas ante el Congreso de la República, según explicó el partido, mientras sostenía una reunión virtual con otro funcionario.

Lea: Al Gobierno Petro no le alcanza la plata: le pasaron tijera al Icetex, Renta Ciudadana, subsidios de vivienda y carreteras

En uno de los videos, un funcionario, expresar que no ha podido “hacer nada” en el Consulado de Colombia en Guayaquil. Ante esto, Bolívar le responde que consultará la situación con el canciller Luis Gilberto Murillo. “Le voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el (partido) Mira, no he sabido, toca preguntar, es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos”.

“Estas afirmaciones podrían constituir en delitos como concusión, tráfico de influencias y abuso de autoridad por omisión de denuncia actualmente tipificados en el Código Penal Colombiano”, explicó Vallejo. “Además, la omisión de denunciar estas prácticas agravan la situación del funcionario público”.