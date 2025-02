Así se va recomponiendo el gabinete del presidente Gustavo Petro

Tras la crisis interna que se desató después del polémico consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro empezó a recomponer su equipo de trabajo para enfrentar la recta final de su gobierno.

Además de ratificarse la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, con una vista que el entrante jefe de la cartera política hizo al Senado y la Cámara, el mandatario confirmó la salida de Andrés Camacho del Ministerio de Minas y Energía.

Camacho había entregado su renuncia protocolaria luego de que el presidente la solicitara y este finalmente decidió aceptársela. Mediante su cuenta de X, el ministro confirmó su salida del cargo y agradeció al mandatario por “su confianza, beligerancia para impulsar la transición energética y su firmeza para abrirle campo a una nueva generación de progresistas”.

En su lugar, al Ministerio llegará Edwin Palma, extrabajador de Ecopetrol y exsindicalista de la USO, especialista en derecho laboral y constitucionalista.

Por su parte, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, confirmó que es casi un hecho que deje el cargo desde el próximo 5 de marzo, tal y como se lo manifestó al presidente en la carta donde presenta su dimisión, de manera protocolaria, pero dijo que todavía no es confirmado si será o no candidato presidencial.

“Desde el 10 de febrero el presidente tiene en sus manos mi carta, solo que a la fecha no he recibido todavía una respuesta de su parte. De esa respuesta depende mucho la segunda noticia que anda circulando, de si seré o no candidato a la Presidencia. La probabilidad es alta, les soy sincero”, manifestó Bolívar.

Y aseguró que es alta por los resultados que vienen mostrando las últimas encuestas de intención de voto que se han conocido, y en las que su nombre aparece en los primeros lugares.

A diferencia de Bolívar, quien definitivamente no saldrá del Gobierno, pese a la advertencia que hizo en el último consejo de ministros, de que no compartiría nuevamente ese escenario con Benedetti, es la actual ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que dará el salto a Planeación Nacional.

Entre tanto, ayer también se conoció que el Ministerio del Deporte será asumido por Patricia Duque Cruz, administradora de empresas y quien venía de ser asesora de despacho de la Contraloría de Bogotá. También fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, durante el gobierno de Santos.

