Así entregaron el reloj espía con el que se grabó prueba clave en el caso Álvaro Uribe

El abogado Héctor Romero, quien fue apoderado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso del expresidente Álvaro Uribe, reveló ayer que fue Deyanira Gómez quien le entregó el reloj espía con el que se grabó la conversación entre Monsalve y Diego Cadena, en la cual se habrían hecho ofrecimientos a favor del exmandatario.

Según Romero, quien conoció a Monsalve a través de Gómez, fue precisamente ella quien le entregó el reloj y pidió llevárselo. “Yo me lo coloqué en el brazo. Inclusive me lo puse al lado del mío y me fui para la Picota”.

En el comedor de esa cárcel, según el abogado, fue la reunión con Monsalve a la que llego de forma intempestiva Diego Cadena, entonces abogado de Uribe.

“Nos saludamos con Juan Guillermo y yo le entregué el reloj, después llegó una persona que se llamaba Diego Cadena”. En esa reunión es que el entonces abogado de Uribe le habría ofrecido ingresarlo a la JEP, a pesar de que Romero le dijo que no se podía.

El juicio contra Uribe comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por la presunta manipulación de testigos en el proceso que él mismo había iniciado contra el senador Cepeda.

Durante las investigaciones, varios testigos se retractaron de sus declaraciones y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció que había recibido presiones para cambiar su versión.

La Corte Suprema archivó el caso contra Cepeda y abrió uno contra Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

El juicio también se retoma luego de la Fiscalía le negara una recusación que había presentado su defensa en contra de la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, por, supuestamente, tener cercanía con el exfiscal general Eduardo Montealegre, una de las víctimas acreditadas en el proceso.

Aunque el documento oficial no se conoce aún. El recurso fue presentado por el abogado Jaime Lombana y tiene que ver con una designación del año 2012. Para entonces, Orjuela fue nombrada como fiscal delegada ante el Tribunal del Distrito por el que para entonces era fiscal general, Eduardo Montealegre.

Esta no es la primera movida legal que presenta la defensa del expresidente para tratar de sepultar el proceso. La más reciente, fue la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó la tutela interpuesta por la defensa del expresidente, que alegaba vulneraciones al debido proceso por parte de la juez Sandra Liliana Heredia.

Tras analizar los argumentos, el Tribunal determinó que la acción presentada no procedía y ordenó la reanudación del juicio.

