Álvaro Uribe llegó a Cúcuta para apoyar a Edmundo González

Por ahora se espera el desarrollo de las actividades que se lleven en Cúcuta, por parte de la oposición, al igual que el oficialismo venezolano que sigue avanzando en sus tareas.

María Corina ataca a Maduro

"En su paranoia delirante, el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela, sino que ha activado todo su sistema de seguridad. Hemos evaluado todo esto y decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen", aseguró la líder opositora.

Petro: "No bloquearé a Venezuela"

"No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre, no me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la más mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América", aseguró el presidente de Colombia en su cuenta de X.

