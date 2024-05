Se reactiva la distribución de productos cárnicos en las famas

La discordia

El presidente de la Asociación de Expendedores de Carne de Ocaña, AECO, Rodolfo Ballesteros Quintero, señaló que se llegó a un principio de acuerdo para que las vísceras se transporten sin cadena de frío hasta las famas, pues ellos cuentan con un sistema de refrigeración.



“Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con pagar los 10 mil pesos del incremento. El representante legal de la planta de beneficio se compromete a mejorar las falencias y permite el ingreso de un inspector para que la carne en canal llegue completa al pabellón y no falte ninguna pieza como ocurría en días pasados”, reiteró.



Solicitan que se cumpla al pie de la letra la acción popular instaurada ante la Defensoría Regional del Pueblo por los habitantes de los barrios vecinos que no aguantan los olores, producto de la contaminación ambiental.



La territorial Ocaña de Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, debe hacer el seguimiento periódico a los problemas de saneamiento básico ambiental generado desde el matadero.



Los moradores de las partes aledañas indican que lo más viable es la reubicación de la planta de sacrificios, pero extrañamente, los concejales y el alcalde de la vigencia anterior, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, no incluyeron esa medida en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, con una proyección a 20 años, recalcan los expendedores.



“No entendemos cómo a 15 días de tomar las riendas de la planta, en enero de 2022, suspenden el proceso con los porcinos ocasionando un problema de salubridad. Instamos a las autoridades encargadas de hacer el control y exigir que cumpla con los lineamientos establecidos”, indicó Ballesteros.

Solicitaron a Invima y a las autoridades ambientales su intervención inmediata para garantizar la comercialización del producto en óptimas condiciones higiénicas.