Se enciende polémica por la entrega de ayudas en Ocaña

Articulación de acciones

El secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero, quien coordina las acciones humanitarias, indicó que desde el primer día han trabajado sin pausa para alimentar a la gente y en ningún momento hay acumulación de las ayudas.



Resaltó el aporte de las distintas entidades y la solidaridad de los ciudadanos de la región que dona ropa, útiles de aseo y productos agrícolas para mitigar la difícil situación afrontada por los refugiados.



Aplaudió la rigurosidad de los organismos de control del Estado para dinamizar la llegada oportuna de los elementos y considera que no se han cometido irregularidades.



Enfatizó sobre la importancia de articular acciones por encima de esos comentarios. “Desde el 17 de enero no hemos parado en la atención a las víctimas, pues la Ley 1448 de 2011 establece que el primer respondiente es la entidad territorial y cuando se desbordan las capacidades técnicas, operativas y financieras de los municipios se pasa a la subsidiaridad y concurrencia de la Gobernación y la nación”.



El funcionario destacó la participación de la institucionalidad para estabilizar la situación, señalando que de acuerdo con el Ministerio Público “se ha registrado la llegada de 10.261 personas desplazadas a Ocaña, provenientes de 45 veredas de distintos municipios del Catatumbo. De esta cifra, 5.333 son mujeres, 4.928 hombres y más de 4.000 niños. Además, se identificaron 1.732 madres cabeza de hogar, 543 adultos mayores, 176 personas con discapacidad y 142 lactantes, datos clave para la focalización de ayudas y recursos. Se adecuaron 10 alojamientos temporales en diferentes puntos de la ciudad. A todos los desplazados se le ha brindado desayuno, almuerzo y comida”, dijo Arengas. El mal entendido se presenta en instantes cuando los delegados llegaron a las bodegas del Cuerpo de Bomberos donde encontraron almacenado los alimentos para ser distribuidos en los alojamientos y no consultaron el procedimiento.

“No entramos en esta discusión, agradecemos toda la veeduría de los entes de control donde la Mesa municipal de Víctimas está pendiente con la respectiva colaboración para suministrar esas ayudas. Hemos recibido felicitaciones del mismo Ministerio Público por la manera como se ha logrado conjurar la emergencia y seguimos en un trabajo incansable, porque no podemos desconcentrarnos”, añadió el funcionario.

