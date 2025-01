Netanyahu avisa que no avanzará con alto el fuego sino recibe lista de rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado al movimiento islamista Hamás que no procederá con el plan para aplicar el alto el fuego en Gaza este domingo hasta que no reciba de la organización palestina una lista concreta con los rehenes israelíes que debe liberar como parte del pacto.



"No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamás", ha asegurado el primer ministro en una declaración publicada por su oficina en su cuenta de la red social X.



El Ministerio de Justicia de Israel publicó el viernes los nombres de 95 palestinos que serán liberados este domingo en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de, en principio y según fuentes próximas al acuerdo a la cadena pública israelí Kan, tres rehenes israelíes, todas mujeres, cuyo nombre el Gobierno israelí todavía desconoce.



En principio, Hamás debería informar de sus nombres a los mediadores de Qatar, quienes a su vez se los comunicarían al jefe del servicio de Inteligencia exterior de Israel (el Mossad), David Barnea, para que él hable con las familias, pero la oficina de Netanyahu ha indicado que todavía no ha recibido información al respecto.



Más tarde, Hamás ha explicado que publicará los nombres de los rehenes un día antes de la liberación y que el mecanismo dependerá del número de presos palestinos que vaya a liberar Israel, según recoge el diario palestino 'Filastin', afín a Hamás.



Ahora es momento de "comenzar de inmediato el fin del asedio, de dar ayuda a nuestra gente, de sanar sus heridas, de que los desplazados vuelvan y de la reconstrucción".



El Ministerio de Justicia israelí ha publicado por su parte que 735 presos palestinos serán puestos en libertad a cambio del primer grupo de rehenes israelíes y ha hecho públicos 95 nombres.

