Modelo venezolana relata cómo fue abusada por productor estadounidense

“Él sabía perfectamente lo que hacía. Todo parecía normal”, sentencia González.

Pero la primera propuesta que encendió las alarmas de la modelo fue cuando Jesse Allen Stream, junto a su socio, la invitaron a ser parte de una agencia de OnlyFans. El contrato que le presentó era a cinco años y debía ceder los derechos de su imagen y el acceso a sus redes sociales. “Yo jamás le creí porque nunca me ha interesado esa fama”.

Posteriormente, le comunicó a Gabriela que tenía un amigo artista a quien le estaba trabajando y le gustaría que ella fuera la modelo, pero que las grabaciones serían en Copacabana. Además, mencionó que se había mudado del condominio donde vivía porque en estos lugares “no podía romper las reglas”.

El rodaje iba a durar tres días. Ella llegó el viernes 16 de agosto en la noche, donde solamente estaban la asistente y Allen. “Le dije al conductor que por favor me recogiera al otro día. Decidí quedarme con ellos porque pensé que para la mañana del sábado llegaría el resto del equipo, así podíamos adelantar la sesión que teníamos en el bar Tijuana de Copacabana. Vi que ellos empezaron a estresarse y luego me dijeron que al final el bar no había prestado las locaciones para grabar, pues era quincena”.

La modelo reveló que antes de llegar a la finca donde iban a ser las grabaciones, llamó a su conductor de confianza, pero este le recomendó a su hermano. Este tampoco podía llevarla porque a la hora que la modelo lo requirió, era el cumpleaños de su hijo, así que le recomendó otro conductor, quien se convirtió en el ángel guardián de Marbella González.

Lea aquí: Esta es la millonada que se recauda con peaje de Villa del Rosario, ¿en qué se invierte?

Todo parecía normal, así que la modelo procedió a cambiarse y se sentó a esperar mientras que la asistente, medio enredada, le comentó que la discoteca le estaba cancelando la cita por temas de ocupación. La modelo se molestó y el productor se involucró en la conversación, asegurándole que le iban a pagar las horas que estuviera allá.

La modelo Marbella González rompe el silencio sobre el abuso que sufrió

Las alarmas se encendieron cuando Jesse Allen Stream sacó una bolsa con droga y le ofreció. “Luego él –a través de ella– volvió a hablarme de esa propuesta de hacer parte de una agencia de scorts (acompañantes sexuales). Dijo que las modelos que yo admiraba en algún momento fueron scorts. Yo le rebatía ese concepto tan americano de que para llegar a lo alto hay que acostarse con alguien. A él eso lo molestaba, porque no le seguía la corriente. Pero insistía. De la nada, sacó una bolsita y comenzó a consumir droga como si fuera algo normal”.

Gabriela afirmó que inicialmente fue acomodada en un cuarto donde iba a dormir la asistente, pero esta le sugirió dormir en una habitación en la que Allen tenía todos sus elementos. Ella aceptó pensando que era una oferta por amabilidad.

“Me alisté para dormir y él me tocó la puerta; pasó, se sentó en la cama e insistió con la oferta, entonces le pedí que se saliera. Pero cuando se iba a ir, se levantó, apagó la luz y se sentó en una punta de la cama. En ese momento me sentí incómoda, le insistí en que saliera y le pedí que me dejara dormir”.

La joven relató que a la mañana siguiente, mientras hablaba con su pareja, Allen entró con una bolsa grande de polvo blanco, cerró la puerta con seguro y, completamente desnudo, la atacó violentamente. “Intenté luchar, pero él me golpeaba, me ahorcaba. En inglés me decía que no iba a salir de ahí viva”.

Finalmente, logró llamar al conductor que la llevó a la finca y pedirle que la recogiera con urgencia. Gracias a su ayuda, pudo salir de allí y acudir a la Fiscalía, donde activaron el código fucsia, un protocolo de emergencia en casos de violencia sexual.

El periodista Rafael Poveda le preguntó por qué demoró en hacer pública la denuncia, a lo que la modelo respondió: “No quería entorpecer el proceso legal. Confiaba mucho en los procesos de ley en Colombia y en cómo protegen a las mujeres, sobre todo en casos de violencia sexual”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .