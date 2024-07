Los activos de Israel se desplomaron luego de la muerte de líder político de Hamás

El shekel de Israel y el precio del oro se encaminaba hacia la mayor liquidación de tres días en dos años y los bonos del país se desplomaron debido a que los operadores estaban preocupados por el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, quien murió en suelo iraní y aumentó el peligro de una guerra más amplia en Oriente Medio.

La moneda cayó hasta 1,2% a 3,7886 por US$1 después de Hamás culpó a Israel por el ataque aéreo en Teherán. Eso elevó su caída en tres días al 3,3%, la peor del mundo sólo después del Recientemente flotado Birr etíope. El rendimiento de los bonos soberanos a 10 años de Israel subió 6 puntos básicos hasta el 4,99%, mientras que los bonos en dólares registraron las mayores pérdidas en los mercados emergentes.

En casi 10 meses de guerra Entre Israel y Hamás, los inversores habían abrigado reiteradas esperanzas de que se volviera a la paz, lo que dio lugar a una resistencia esporádica del shekel y de los mercados de valores y bonos del país. Pero, a medida que se prolongan las conversaciones para un alto el fuego en Gaza, los últimos acontecimientos han erosionado el optimismo de los operadores en cuanto a una rápida resolución, y crece el temor de que Irán y sus aliados se vean arrastrados a un conflicto directo con Israel.

“Es difícil imaginar un escenario en el que Irán no responda, dado que este fue un ataque no solo en suelo iraní, sino que tuvo como objetivo a un invitado del nuevo presidente en el propio Teherán”, dijo Nick Rees, estratega de divisas de Monex Europe en Londres. “Es difícil imaginar un escenario en el que el shekel no siga cotizando bajo presión, a menos que y hasta que ambas partes se alejen del abismo”.

La liquidación de esta semana ha hecho que el shekel se negocie cerca de su nivel más bajo desde abril, tras haber superado varios niveles de soporte en los promedios móviles de 50, 100 y 200 días. Su volatilidad también está aumentando: oscilaciones implícitas de un mes, según los precios de las opciones, han subido durante cinco días consecutivos, la racha más larga desde noviembre.

El miércoles, los 10 títulos con peor desempeño en un indicador de Bloomberg sobre bonos soberanos en dólares fueron todos israelíes. El billete 2043 perdió US$0,1, frenando una tendencia alcista de cuatro días.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo que el asesinato de Haniyeh “fortalecerá el vínculo profundo e inquebrantable entre la República Islámica de Irán, la querida Palestina y la resistencia”.

Mientras tanto, el Primer Ministro del Líbano Najib Mikati advirtió que las cosas “empeorarían” y los hutíes condenaron lo que llamaron un “asesinato israelí” y una “gran escalada”.

