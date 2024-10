Evo Morales va a declarar por el caso de supuesto abuso en su contra

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó este martes que acudirá a declarar este jueves por el supuesto caso de abuso de menores que habría cometido en 2016 después de que recibiera personalmente en Cochabamba la notificación de la Fiscalía. "Hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente", afirmó.



Morales insistió en una rueda de prensa en que todo es "netamente una persecución política" y que se defenderá como ha venido haciéndolo. "Ganamos a todos los presidentes, y vamos a ganar este batalla jurídica", dijo, según recoge el diario 'El Deber'.

"Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales", aseguró el expresidente boliviano, quien ha remarcado que ya se defendió en el pasado de estas acusaciones. "Nunca me escapé", sostuvo.



Horas antes, Morales se comparó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes de la región, después de conocer que la Fiscalía le había citado el 10 de octubre para declarar por este caso.



"El 'lawfare' es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares", protestó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) desde sus redes sociales.



Morales aseguró que al igual que ya hicieran con otros líderes como el citado Lula, o la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa, él también está siendo víctima de un montaje judicial "para allanar el camino a gobiernos de derecha".

"Así como con el hermano Rafael Correa, esta acción proviene de la traición", dijo Morales, quien recordó que son cuatro los procesos judiciales que se le han abierto en las últimas semanas, algunos de los cuales tras la marcha multitudinaria que encabezó hasta La Paz para exigir la renuncia del presidente Luis Arce, con quien mantiene una enconada disputa política y personal.



Además de Morales, también han sido también citados a declarar en la sede de la Fiscalía de Tarija, los padres de la menor con la que supuestamente en 2016 mantuvo una relación y fruto de la cual nació una niña.

