Estamos en uno de los momentos más oscuros del tema migratorio: Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela

Como lo anunció desde su campaña, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su segundo mandato impulsando las deportaciones masivas, en especial de latinoamericanos, que se encuentran de manera irregular en su país, situación que ya ha generado roces diplomáticos con gobiernos como los de Colombia, México y Brasil.



El Gobierno Trump ha llegado a decir que todas las personas que se encuentran de manera irregular en su país son delincuentes, las ha enviado esposadas y en condiciones indignas hacia sus paises y ha anunciado que habilitará la prisión de Guantánamo, en Cuba, para enviar allí a las que considera más peligrosas.



En un foro convocado por la Fundación Juntos Se Puede, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Right Watch; Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario; Gaby Arellano, diputada venezolana refugiada en Colombia, y Ana Karina García, directora de la Fundación, analizaron las recientes medidas del Gobierno Trump y qué puede venir para los latinos en Estados Unidos.



“El gobierno Trump ha hecho esta asociación entre migrantes y criminales, pero los registros hasta el momento muestran que las personas deportadas en estos días no tenían antecedentes ni en Estados Unidos ni en Colombia”, explicó Goebertus.

Lea aquí: Procuraduría hace seguimiento a servicios de inhumación y cremación en Bogotá

Los migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos han sido una de las comunidades más afectadas, pues se les asocia con el Tren de Aragua, aunque la gran mayoría no tenga relación con esa organización criminal.



“Por la información que nosotros tenemos hay un uso desmedido de la categoría del Tren de Aragua. Es decir, puede haber cierta delincuencia, pero pretender que toda delincuencia esta asociada (a este grupo criminal) es también una exageración muy peligrosa en el diagnóstico y francamente dista de la realidad”, detalló.



Para Rodríguez, diversos factores han contribuido a que “lamentablemente hoy nos encontremos, quizás, en uno de los momentos más oscuros para el tema migratorio”.



Según argumentó, “la instrumentalización que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, es terrible y termina legitimando otros gobiernos que empiezan a repetir ese modelo y ese discurso de poner en el migrante el responsable de la incapacidad de los estados para resolver los problemas de sus nacionales”.



Otro golpe de esta administración que ha afectado a nivel global, es la decisión de suspender las ayudas que asignaba Estados Unidos al desarrollo de múltiples proyectos que se ejecutaban en muchos países, relacionados con salud, cambio climático, educación, migración, entre otros.



Sin embrago, algunos consideran que es muy pronto para preocuparse, pues señalan que es normal que los mandatarios decidan hacer un diagnóstico, estudiando y verificando en qué se emplea el gasto, y cómo se pueden distribuir esos recursos adecuadamente para tomar decisiones.



“La apuesta es que desde Estados Unidos realmente se vea a América Latina como un aliado y no simplemente como el patio trasero de todos los males que al final afectan a quienes viven en Estados Unidos, que es la realidad de lo que pasa ahora”, señaló Arellano.



Por el momento, se tiene la esperanza de que desde Estados Unidos, uno de los mayores contribuyentes de recursos económicos del mundo, se replantee sus políticas migratorias y fortalezca el proceso de regularización.



“Entonces, si tú, como gobierno de Estados Unidos, fortaleces el proceso de regularización en tu país, si Colombia, Ecuador, Perú y todos los países del continente en un bloque fortalecen los sistemas de regularización, nosotros podemos quitarle esos migrantes a los grupos irregulares y a los delincuentes y también que esos migrantes no generen una carga fiscal para los países”, indicó García.

Lea aquí: Parteras del Pacífico colombiano reciben premio José Martí de la Unesco

Además, recalcó que no es solo sancionar a los migrantes: “nosotros estamos convencidos de que tienen que generarse programas de movimiento seguro, pero eficientes y que realmente mantengan a la gente en una posición en la cual pueda generar ingresos propios para poder desarrollarse poco a poco”.



Aunque son conscientes de la importancia de Estados Unidos como financiador, y les preocupa, pues con las últimas decisiones muy pocas organizaciones sociales podrán mantenerse con recursos propios para continuar trabajando con la población, no obstante, también lo ven como una pausa para reorganizarse.



“Creo que esto nos puede servir. De toda crisis puede crearse una oportunidad para que las organizaciones empecemos a repensar, a fortalecernos como ecosistema para poder sobrevivir, y cuando esto termine, y comiencen nuevamente los apoyos de cooperación, utilizar eso como un apalancamiento para la sostenibilidad de las organizaciones”, precisó García.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion