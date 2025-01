En Caracas los ciudadanos compran alimentos básicos frente al 10 de enero

"Compren comida" es una de las frases que más se repite entre los venezolanos desde finales de 2024. La preocupación por tener alimentos en casa previo al 10 de enero, fecha en la que se juramenta el presidente de la República para el período 2025-2031 se mantiene entre los caraqueños, sin embargo, muchos ciudadanos compran lo que pueden en medio del bajo no poder adquisitivo.

"Me gustaría comprar más cosas, pero no puedo. Me llevo algunas cosas para no tener la nevera vacía estos días", dice una señora que prefirió el anonimato.

Esta ciudadana hacia compras en un supermercado de Catia, al oeste de Caracas, establecimiento que durante la tarde del pasado lunes 6 de enero tenía más compradores de lo habitual para la fecha y el día de la semana.

"Hoy desde las 11:00 am ha estado así", comentó uno de los vigilantes del local, quien considera que el aumento de compradores se debe a la incertidumbre por los eventos políticos anunciados por el gobierno y la oposición venezolana para los próximos días.

Tras la elección del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como ganador a Nicolás Maduro, pero hasta el momento no ha presentado los resultados disgregados. Mientras tanto, la oposición, con 85 % de las actas digitalizadas, reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia con 67 % de los votos y asegura que el representante de la Plataforma Unitaria Democrática estará en Venezuela para la fecha de la juramentación.

El 9 de enero es otro día que genera preocupación entre los caraqueños, ya que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a una concentración de la cual todavía se desconocen los detalles, y en paralelo, el chavismo invitó a una marcha desde Petare hasta Chacaíto.

La posibilidad de que las manifestaciones afecten la distribución de alimentos, evitar salir durante los días de actividades políticas o anticipando aumentos de precios durante los días de protesta son algunas de las razones que impulsan a los caraqueños a comprar.

"Tengo lo que queda más esto, y ya", dijo la caraqueña Nelly Hurtado desde Catia. Es pensionada y no tiene recursos para comprar grandes cantidades de comida. Este lunes, solo pudo llevar a su casa muslo de pollo y huevos.

Harina de maíz entre las más buscadas

Harina de maíz, atún en lata, y huevos fueron algunos de los productos más vendidos en un supermercado de Quinta Crespo, en el centro de Caracas, según un trabajador del establecimiento que pidió resguardar su identidad. Este local también tenía con un mayor volumen de clientes, que el empleado relacionó con las actividades políticas de esta semana.

Los anaqueles de este supermercado no contaban con productos de marcas tradicionales como harina PAN. «Eso voló y hoy no trajeron más», comentó de manera extraoficial. En la zona, la mayoría de los negocios permanecía cerrado, por lo que el trabajador también considera que aumentó el número de visitantes.

"Me gustaría comprar más cosas, pero ya no tengo dinero. Lo gastamos todo en diciembre", dijo una de las consultadas.

Compras por bultos

Durante los últimos días de diciembre y los primeros días de enero algunos caraqueños aprovecharon de comprar comida por bultos o pacas, para garantizar su abastecimiento el 10 de enero y los días siguientes.

Es el caso de la señora Belén Castellanos, que el fin de semana pasado adquirió un bulto de harina Pan para los próximos días.

Un empleado público, que prefirió el anonimato, comentó a El Pitazo que compró media paca de ciertos rubros, y este lunes 6 de enero se dirigió a Catia para completar su despensa.

«Entre las bolsas de comida que nos dieron en diciembre y lo que estamos comprando, tenemos comida como para quince días, por si pasa algo», detalló.

Explicó que normalmente adquiere comida para una semana, pero en esta ocasión él y su esposa prefirieron comprar para quince días.

Enero suele ser un mes complicado para muchas familias, que se recuperan de los gastos de diciembre, por lo que comprar grandes cantidades no es una posibilidad para algunos, que esperan que la situación política no escale y puedan aguardar a la quincena con los alimentos que tienen en casa.

