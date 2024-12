Colombia insiste en "dudas" por elecciones en Venezuela, pero no romperá relaciones

A pesar de las “muchas dudas” frente a las elecciones en Venezuela que dejaron en el poder a Nicolás Maduro, Colombia señaló que mantendrán las relaciones con ese país.

Así lo manifestó el vicecanciller, Jorge Rojas tras la realización de una reunión de la Comisión Binacional de integración y buena vecindad llevada a cabo en Uruguay.

“Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, señaló Rojas.

Sin embargo, dejó en claro que no se romperán las relaciones entre ambos países, ya que “el cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado. Nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela”.

El Vicecanciller aseguró que mantendrán unas políticas de buenos vecinos con Venezuela, aunque advirtió que mantendrán los reclamos frente a las violaciones a los derechos humanos del régimen hacia la oposición.

“Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le dé garantías y estamos haciendo un diálogo con el gobierno de Venezuela y con la oposición en Venezuela, porque como lo ha dicho el presidente necesitamos un diálogo para una paz política en Venezuela”, afirmó.

A pesar de que hace varias semanas llegó a la Casa de Nariño la invitación para que Colombia asista a la posesión de Maduro, el próximo 10 de enero en Caracas, el vicecanciller Rojas confirmó que aún no se ha definido quién asistirá.

