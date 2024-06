¿Biden es un robot? La Casa Blanca acusa a la oposición de manipular videos

“El presidente se quedó de pie escuchando la música y no bailó. Me disculpan, pero no sabía que no bailar era (...) un problema de salud”, dijo Jean-Pierre sobre el video.

Durante el fin de semana, el New York Post también publicó un fragmento en el que se ve a Biden supuestamente extraviado en el escenario durante un evento de recaudación en California, y es luego conducido a la salida por el expresidente Barack Obama.

Andrew Bates, otro portavoz de la Casa Blanca, dijo en X que Biden se quedó un momento para disfrutar de los aplausos de sus seguidores. Y Eric Schultz, asesor de Obama, publicó un enlace en respuesta al artículo del Post con la leyenda “esto no sucedió”.

El expresidente republicano Donald Trump, rival de Biden en las elecciones de noviembre, ha convertido la edad de Biden en uno de sus caballos de batalla de la campaña, pese a que con 78 años es solo tres años y medio más joven que el candidato demócrata. Cualquiera que gane la presidencia establecerá un nuevo récord de edad para un mandatario.

