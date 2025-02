Ajustada contienda electoral en Ecuador: Noboa y González se enfrentarán en la segunda vuelta

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha celebrado su victoria en la primera vuelta de las elecciones del domingo frente a lo que considera "los partidos del viejo Ecuador" y ha llamado a "seguir luchando" de cara a la ronda final que tendrá lugar el 13 de abril, en la que volverá a medirse con la 'correísta' Luisa González.

Lea también: A Cúcuta han llegado 25.000 desplazados del Catatumbo

Noboa se impuso por un estrecho margen, al haber obtenido el 44,3 por ciento de los votos. González, del Movimiento Revolución Ciudadana, logró el 43,8 de los sufragios, lo que permite a esta aliada del expresidente Rafael Correa seguir teniendo opciones para la segunda vuelta.



El actual mandatario evitó pronunciarse sobre estos ajustados resultados durante la noche electoral, pero ha reaparecido hoy con un mensaje en redes de agradecimiento a sus votantes, "por la esperanza y por el coraje de volver a creer". "De creer que el país puede ser diferente. Uno de progreso, sin corrupción, y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias, y no de pactar con ellas", ha señalado, al aludir a algunas de sus grandes consignas políticas.



Noboa aspira además a conformar una Asamblea Nacional distinta, en la que su partido pueda convertirse en primera fuerza. Las primeras estimaciones sitúan a la Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa a ocho escaños de conseguir mayoría absoluta, seguida de Revolución Ciudadana.

Lea además: Alcalde de Cúcuta propone enviar delincuentes a las megacárceles de Bukele, en El Salvador

González, no obstante, ha denunciado que se han producido algunas "inconsistencias" en la lectura de más de 2.600 actas electorales, así como algunas irregularidades más por parte de las autoridades durante la jornada, impidiendo incluso la entrada de los delegados del partido en algunos colegios electorales.



La candidata de la oposición ha explicado en una entrevista para Teleamazonas que si se solventan "los problemas" que han identificado en provincias como Manabí o Esmeraldas, "lo más probable" es haya sido ella la más votada este domingo.



A su vez, González ha manifestado su "desconfianza" hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su presidenta, Diana Atamaint, "que no ha demostrado" ejercer como tal sino que lo ha hecho como "jefa de campaña del señor Daniel Noboa".



Noboa y González concluyeron la jornada electoral con una amplia ventaja frente a sus rivales, a los que deben ahora convencer en busca de potenciales apoyo. El tercer aspirante más votado, el líder indígena Leónidas Iza, que obtuvo un 5,2 por ciento de los sufragios, ha señalado en sus primeras declaraciones que no se apresurará para decantarse por nadie.

Entérese: Catatumbo: la rica región de Norte de Santander a la que el abandono del Estado condenó a la violencia

Iza ha señalado que no tomará ninguna decisión de manera independiente y ha apelado, en cambio, al "poder colectivo". Así, ha explicado que en primer lugar se reunirá su movimiento para hablar de las líneas políticas y de una "propuesta de país", informa el diario 'Primicias'.



Por su parte, la candidata presidencial Andrea González, que logró un 2,7 por ciento de los votos, ha dejado claro que nunca podría hablar "absolutamente nada" con Luisa González, a la que ha vinculado con supuestas corruptelas durante los gobiernos de Correa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .