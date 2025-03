Corte Constitucional ordena regular derechos de migrantes en su ingreso a Colombia

La Corte Constitucional ordenó este martes garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y exhortó al Congreso, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia a establecer estándares de protección mínima, especialmente en materia de libertad personal, debido proceso y el principio de no devolución en casos de riesgo para la vida, seguridad o libertad de las personas extranjeras que no solicitan refugio.



La decisión del alto tribunal se produjo tras estudiar una tutela presentada por tres migrantes de Camerún contra Migración Colombia, luego de que se les negara la entrada al país y fueran retenidos en una zona de tránsito del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.



Según la demanda, permanecieron allí varios días en condiciones precarias y sin acceso a información clara sobre su situación, antes de ser devueltos indirectamente a su país de origen.

Las accionantes argumentaron que fueron detenidas sin una orden administrativa o judicial, que no contaron con traducción ni garantías para presentar una solicitud de asilo y que, pese a portar visas de turismo, su intención era transitar por Colombia hacia otro destino.



La Sala Segunda de Revisión concluyó que se configuró un daño consumado, pero consideró necesario pronunciarse sobre el fondo del caso. Advirtió que la práctica de inadmisión y rechazo invisibiliza la migración en tránsito y presenta vacíos en la regulación que pueden afectar los derechos de los migrantes.



El Tribunal reconoció la facultad del Estado para definir su política migratoria, pero enfatizó que las medidas de control deben respetar los derechos humanos.



En este sentido, ordenó que cualquier restricción a la libertad personal sea excepcional, justificada y proporcional, con condiciones dignas para los migrantes retenidos.

Asimismo, la Corte exhortó a las autoridades a garantizar el acceso a información clara y a reforzar la protección contra la devolución de extranjeros en situación de vulnerabilidad.



Como medida adicional, Migración Colombia deberá elaborar y distribuir una cartilla pedagógica para que los migrantes conozcan sus derechos y deberes, asegurando su difusión entre los funcionarios y aerolíneas que operan en el país.

