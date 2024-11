Tenga cuidado si tiene un perro potencialmente peligroso: en Colombia debe cumplir varios requisitos

El Dogo argentino, suele considerarse un perro potencialmente peligroso, por su relación estrecha con las antiguas peleas entre caninos.

Poco conocimiento

La Opinión visitó algunas agencias de seguros para conocer qué tanto sabe la gente de este tipo de servicios. Pero la sorpresa fue mayor al saber que son muy pocos o casi nada que los dueños adquieran un seguro de vida para sus seres sintientes.

Pero ¿cuál es la razón para que los dueños de mascotas no lo adquieran? Doris Tatiana Rincón asesora de la agencia Fabio Becerra & Ltda, dijo que la gente no tiene mucho conocimiento del tema y a lo mejor no lo ven necesario. Pero si hay seguros globales que cubren lo básico, como servicios médicos, muerte accidental, plan exequial, daños a otras mascotas y en caso de pérdida.

“No se vende porque las personas no lo solicitan no tienen información, falta de pedagogía (campañas por parte de la Policía para la prevención) a pesar de existencia de la ley”, señaló la asesora.

Pero cuánto puede valer una póliza para una mascota altamente peligrosa, el costo de dicho seguro está por el orden de los $570.000 y $650.000, que muchos no están en condiciones de pagar, pero la ley se debe cumplir.

Sin embargo, existen unos más económicos, pero en caso de una situación grave contra terceros no le cubrirá el total de los daños ocasionados.

Danilo Henao Saldarriaga, asesor de ventas de la compañía Sura, sostuvo que “manejamos la póliza de mascota global que tiene varias coberturas, entre ellas está la responsabilidad civil por daños a terceros y gastos de defensa.

Lea más: ¿Cómo identificar el estrés posvacacional en las mascotas?

Henao precisó que el seguro tiene cubrimiento de $37 millones, en caso de hacer daños a terceros, es decir puede ser otra mascota o a una persona.

Si se tratará de un canino de alta peligrosidad que realmente cubre, el asesor explicó “estas pólizas no se paran ninguna raza, todas tienen la misma cobertura, independiente que sea de alta peligrosidad o criollos”.

¿Pero si una mascota hace un daño irreversible a un tercero cómo funciona la póliza estos casos?

Henao explicó que “en el efecto que una mascota le haga un daño a un tercero, el afectado debe serle la reclamación al dueño y este responder por los daños y perjuicios que haya ocasionado, y luego hacer la reclamación a la aseguradora para el debido reembolso”.

De acuerdo a lo expresado por el asesor de seguros, si su mascota agrede, ataca a otra mascota o persona, como dueño está en la obligación de pagar alrededor de los $2'320.000. Además tendrá que pagar por todos los daños causados a la mascota.

Si el daño excede el valor de la póliza el propietario del canino debe compensar los demás gastos que no cubre el seguro.

Por ello antes de tener un perro potencialmente peligroso, debe pensarlo muy bien.

Para tener en cuenta

*Estas son las sanciones si no cumple con las restricciones

- No portar correa $196.170.

- No llevar bozal puesto $392.236.

- No contar con la póliza de responsabilidad extracontractual $786.000

- Si una mascota PPP ataca a una persona ocasionándole lesiones de cualquier tipo la multa es de $786.000.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion