Se creció la tribu: nació Amaranto, la segunda hija de los cantantes Camilo y Evaluna

Los cantantes Camilo y Evaluna compartieron a través de redes sociales la noticia del nacimiento de su segunda hija, Amaranto.

Solo hasta el nacimiento de la pequeña, los artistas revelaron que se trataba de una niña. “Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida”, fue el mensaje que pusieron en las redes sociales, al anunciar el nacimiento de la hermana menor de Índigo.

El cantante colombiano y su esposa venezolana, ambos dedicados a la música, habían anunciado en febrero pasado que estaban en la espera de su segundo bebé y publicaron un video en redes sociales en el que el cantante recitó un poema y mostraron el refugio de Índigo y Amaranto.

En la primera imagen que compartieron tras el nacimiento de la nueva bebé, está toda la familia sobre una cama, mientras Camilo sostiene a Índigo, ella, con una sonrisa en la cara, tiene a la pequeña Amaranto recién nacida

Una de las imágenes que subieron a Instagram llama la atención porque se ve a Camilo asistiendo a su esposa en pleno parto. En este sentido, hace algunas semanas, el cantante colombiano se refirió a su compromiso en ese momento.

“He leído y estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, comentó el músico nacido en Medellín.

Amaranto nació de manera natural, sin anestesia, epidural o cesárea.

