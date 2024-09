La serie ‘Manes’ rompe esquemas: Laura Londoño

Un hombre confiesa una aventura de una noche a la mujer que ama; otro, amante de los chistes y las posturas machistas, se encuentra en medio de una incertidumbre sobre su orientación sexual, y mientras un tercero está iniciando una relación con una mujer mayor que él, no falta quien se encuentra en plena crisis de los cuarenta.

Es la situación en la que se encuentran los protagonistas de la serie colombiana ‘Manes’, en su segunda temporada, la cual se estrenó el 11 de septiembre en la plataforma de Prime Video, es una nueva versión de la exitosa serie de la segunda parte de los años noventa, producida por RCN Televisión, escrita por Mónica Agudelo y protagonizada por Margarita Rosa de Francisco: ‘Hombres’.

Sus protagonistas, Laura Londoño, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Natalia Jerez, Simón Elías, y Brian Moreno, hablaron con Colprensa sobre esta nueva temporada, el desarrollo de sus personajes, así como la llegada de Juan Carlos Mazo a la dirección de esta segunda temporada.

Entre manes

¿Cómo sintieron la reacción del público frente a la primera temporada?

Diego Cadavid: La reacción fue mucho mejor de lo que yo esperaba. La gente se alborotó total con la historia y preguntando a toda hora para cuándo sería la segunda temporada, por lo que sentí que gustó demasiado.

Brian Moreno: También siento que a la gente le encantó la primera temporada porque siento que es muy fácil de verla, seis capítulos de media hora con la historia de unos ‘manes’ que aparentemente son cabeza hueca, pero ahora en la segunda temporada, no se encontrarán con nada de eso.

Juan Pablo Urrego: Creo que hay algo muy bacano de la serie y es que la gente quiere llegar a casa para ver algo tranquilo, divertido, una historia ligera, con comedia y romance. Mucha gente me decía que la primera temporada se la vieron en un solo día.

¿El personaje de Antonia está en un momento de cambio emocional…?

Laura Londoño: Total. Le sucede algo que no estaba esperando ni por las curvas, por lo que la sorprende, la sacude, pero lo que me encanta de Antonia es que lejos de echarse a la pena, de inmediato se levanta y echa pa lante, se sigue moviendo. Además, tiene ese otro lado profesional que es el reto de asumir el cargo de su padre, tomando las riendas de una empresa que lleva muchos años y son puros hombres. Es algo que le inyecta energía y la impulsa para hacer las cosas, alejándose de esa crisis sentimental, que no es fácil, pero sabe que necesita un cambio.

¿Una comedia que trata de temas profundos y muy actuales…?

Laura Londoño: Es una serie que ofrece temas que vienen envueltos en una especie de papel regalo ligero, fácil, ameno de ver, pero no deja de tener un contenido profundo, trascendental, que te invita a reflexionar, que te llega a sacudir y exponer, aunque incluso llegue al ridículo

Juan Pablo Urrego: Se tocan temas muy profundos, y en esta segunda temporada mucho más, cada personaje vivirá sus propios dilemas que los pondrá a reflexionar, estarán en problemas que realmente son cotidianos.

¿Sintieron el cambio en la dirección?

Laura Londoño: ‘Manes’ es una historia que llega para romper esquemas y estereotipos, pero en esta segunda temporada se rompen de manera más fuerte y con más gusto, y en eso tiene que ver mucho el director, quien le imprime más peso al bando femenino que expone todas las situaciones machistas.

¿Una comedia colombiana muy distinta a las usuales?

Diego Cadavid: La comedia es algo muy serio, hay que hacerla con mucha responsabilidad, y en esta serie tratamos de desmarcarnos de la comedia clásica colombiana que suele ser bulliciosa, exagerada, para madurar mucho más las actuaciones, que se vieran más orgánicas, viscerales para que la gente se sienta más identificadas.

El personaje de Brian Moreno (Santiago), sufre una crisis de identidad sexual…

Brian Moreno: Mi personaje termina la primera temporada con un ‘guardado’ (secreto), que en la segunda se le convierte en todo un conflicto y que debe entrar a ver cómo lo resuelve, que es parte de la propia evolución del personaje. El conflicto interno es de tal magnitud, que amenaza con derrumbar su actual vida, pero también puede ser la oportunidad de iniciar con una nueva.

