¿Era o no modelo? Agencia se pronunció sobre el caso de Karina, la ocañera que ahora es habitante de calle en Medellín

Stock Models se pronunció este jueves sobre el caso de Ingrid Karina, una mujer que se hizo viral en las redes sociales por contar a través de un video su historia de consumo de drogas y la muerte de uno de sus hijos.

Ingrid, quien ahora es habitante de calle en Medellín, aseguró que ella tuvo un pasado como modelo en esta agencia desde los 15 hasta los 25 años. Sin embargo, la ruptura de una relación amorosa y la muerte de su hija la llevó al camino que ya los internautas conocen.

Juan Antonio, quien sería el hijo de Ingrid Karina, vio el video y decidió crear una cuenta en TikTok para ayudar a que su mamá genere dinero por redes sociales. “Con este video quiero aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios donde me preguntan por qué creé esta cuenta... yo la creé para cuando mi mamá se recupere, tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hace ni nadie que les dé trabajo”, afirmó el joven.

También se supo que Ingrid Karna fue “intervenida involuntariamente” esta semana en un centro de rehabilitación para iniciar su proceso de recuperación. “Esto que estamos haciendo es por tu bien, más adelante nos lo vas a agradecer”, le decía una de las personas que transportaba a Ingrid hasta el sitio.

“Este proceso involuntario lo terminamos ayer 13 de noviembre a las 3:00 a.m. No importó que lloviera, lo único que importaba era asegurar esa ‘princesa’ y que ella empezara un proceso de rehabilitación. Muchos me juzgan, me critican por eso que hago. Pero saben que lo hago con cariño, amor y respeto porque todos merecemos una segunda oportunidad”, escribió Andrea, la creadora de contenido que hizo viral la historia de Karina.

Stock Models dijo en una entrevista con Red + Noticias, que no han podido encontrar registro sobre Ingrid Karina como modelo de la agencia.

“Hemos visto el video y averiguado con todo el equipo, pero la verdad nos sorprende porque ninguno la identifica bien. Hablé con el grupo que se encargaba del equipo en Medellín y tampoco”, dijo Irma Aristizábal, cofundadora de Stock Models.

Agregó que tal vez no reconocen a Ingrid Karina por su cambio físico debido al consumo de drogas, pero que aun así están dispuestos a ayudarla en lo que necesite.

“Es una situación muy difícil y nos gustaría ayudar, por supuesto. Apenas nos contaron lo primero que pensamos fue en ayudarla, lo complicado es que no la hemos podido reconocer, pero por supuesto que nos gustaría ayudar”, puntualizó.

