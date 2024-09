Así consolidó Selena Gómez un patrimonio de más de US$1.300 billones

La semana terminó con la entrada de una celebridad al listado de multimillonarios de Bloomberg, se trata de Selena Gómez, quien alcanzó un patrimonio de US$1.300 millones y al igual que lo logró Rihanna con Fenty Beauty, el crecimiento de su riqueza se vió impulsado con los ingresos de una marca de maquillaje, a pesar de ya haber sido millonarias y figuras del entretenimiento desde hace varios años.

Gómez fundó su marca Rare Beauty en 2019, después del lanzamiento de su álbum musical 'Rare', con el concepto de amor propio y autenticidad, tanto a través de la música como con productos cosméticos que resaltaran las cualidades naturales en vez de cubrirlas y lograr seguridad a través de ello. Fue una de las primeras marcas en crear productos para la piel con una amplia gama de tonos lo cual le permitió llegar a un público más amplio, sumado a sus más de 400 millones de seguidores que tiene tan solo en Instagram.

El año pasado recibió una oferta de compra por Rare Beauty con una valoración de US$2.000 millones, afortunadamente para ella, no la vendió y ahora tiene una valorización por US$3.000 millones, y en 2023 registró ingresos por US$350 millones.Aunque es la fundadora no es confirmado cuál es el porcentaje exacto de su propiedad en la compañía, pero se ha estimado que es superior a 60%.

Del total de su riqueza, Rare Beauty representa 81,4% del total. Luego está su trabajo como imagen, representación y publicidad de marcas, por ejemplo ha tenido alianzas con compañías de ropa, zapatos y accesorios como Puma y Coach, con las cuales ha lanzado su propia línea; una experiencia que le ha permitido triunfar como la imagen principal de su propio imperio cosmético; este segmento tiene un peso de 6,9% en su patrimonio.

Luego están los ingresos adquiridos en las giras musicales que realizó antes de su retiro indefinido de los escenarios, al menos como cantante. Este concepto representa 4% del total.

En cuarto lugar aparece otra empresa que fundó Gómez en 2021 junto con su mamá Mandy Teefey y Daniella Pierson, la colombo estadounidense catalogada como una de las jóvenes latinas más ricas en Estados Unidos.

La compañía llamada Wondermind, autodenominada como el primer ecosistema de salud mental del mundo, representa 2,6% en la fortuna de Gómez. Aquí se encuentran podcast y acceso a contenido sobre salud mental con el objetivo de crear espacios para hablar sobre estos temas y evitar que las personas se sientan solas.

La misión de esta startup se relaciona con el propósito personal que ha ligado a su vida profesional, pues después de Rare Beauty fundó Rare Impact Fund, fundación destinada a facilitar el acceso a salud mental para las personas jóvenes, y a donde se destina 1% de las ganancias de la marca de maquillaje. Y Gómez creó la compañía después de publicar su documental 'My mind & me' en el cual se abre sobre su propia salud mental al revelar su diagnóstico bipolar.

Después de esta empresa, están las ventas de sus álbumes musicales (1,8%), su carrera actoral (1,3%), la cual sigue ejerciendo; este año recibió su primera nominación a los premios Emmy por su papel en la serie de Hulu 'Only murders in the building', y hace parte del elenco de la película 'Emilia Pérez', la cual se presentó en el Festival de Cine de Venecia que terminó ayer.

Finalmente están sus ganancias por reproducciones en streaming (0,7%) y las inversiones en finca raíz (0,6%).

Con todas estas fuentes de ingresos logró entrar al Bloomberg Index de 'Mujeres multimillonarias hechas a sí mismas' en la que también está Rihanna con US$1.500 millones. A sus 32 años, también logró superar en patrimonio a su mejor amiga de la industria, Taylor Swift, quien acumula US$1.100 millones por su carrera musical.

