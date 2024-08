La gimnasia artística de Norte: un camino lleno ‘rosas y espinas’

Este era uno de los espacios en el Inem, donde entrenaban los gimnastas.

El primer intento de coliseo

Por mucho tiempo el Inem fue el sitio de entrenamiento, hasta finales de los años 90 cuando se construyó el coliseo Menor Eustorgio Colmenares Baptista.

Cuando la gimnasia dio sus primeros resultados y empezó a tener auge, el primero que se interesó en construir un escenario exclusivamente para esta actividad deportiva fue el entonces gobernador Eduardo Assaf Elcure, en 1988. Ese lugar lo tenía proyectado el maestro Tarazona donde actualmente está el foso de clavados del complejo acuático, contiguo al estadio General Santander. Assaf Elcure, quien estaba punto de terminar su gestión como mandatario de los nortesantandereanos le dijo: “en el presupuesto quedan cuatro millones de pesos ($4.0 millones) para su liga. Aquí tiene planos arquitectónicos, estudio de suelos, planos eléctricos y todo lo que usted solicitó, no desfallezcan, sigan adelante”. Pero después no pasaría nada.

Lo único que quedó de esa corta con[1]versación fue la frase “no desfallezcan”, y sí que la han tenido clara desde hace 36 años los profes Jairo Ruiz Casas y Roberto León Meneses, la de no desfallecer, pues han cargado con esa ‘cruz a cuestas’ y no han logrado tener su propio coliseo de gimnasia, deporte que ahora no tiene una modalidad, sino cinco (artística, rítmica, aeróbica, trampolín y parkour).

Con el anuncio hecho el martes de la semana que termina, el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo Peñaloza y el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, durante el recibimiento del subcampeón olímpico Ángel Barajas, los problemas e incomodidades para la gimnasia terminarán con la construcción del coliseo que llevará por nombre Jairo Ruiz Casas.

Retomando el hilo de la historia, la gimnasia permaneció en su lugar de origen, el colegio Inem, en donde siguieron formándose campeones por montones y en silencio.

Fueron años buenos para la gimnasia que se codeó con lo más granado del país en su momento, y contó con figuras como Alexander Rangel (hoy fisioterapista), Denis Beltrán (entrenador y sicólogo) por citar dos nada más, “Entrené toda la vida en el Inem y el último año de mi carrera deportiva (2000-2001) lo hice en el Eustorgio Colmenares”, resalta el exgimnasta.

Pero entrenar tuvo sus dificultades puesto que los equipos eran obsoletos, no se podían armar todos los aparatos al mismo tiempo porque no había espacio, pero había que hacerle frente, recuerda Rangel.

Por su parte, Denis Beltrán otro de los campeones cuenta que era pequeño, incómodo, pero era el inicio de ese sueño de ser gimnasta.

“Por ejemplo, para hacer barra fija en la que Ángel Barajas acaba de ganar la medalla de plata en los Olímpicos de París 2024, nos tocaba armar el aparato en la mitad del salón y todas las colchonetas las utilizábamos como protección, pero como le digo era el sueño”, añade.