Imane Khelif, la polémica boxeadora argelina, avanzó de ronda tras un escandaloso derechazo

La boxeadora argelina Imane Khelif, figura controvertida en los Juegos Olímpicos de París 2024, logró una rápida victoria en su combate inaugural del peso wélter femenino. Su rival, la italiana Angela Carini, se retiró tras solo 46 segundos de pelea debido a un poderoso golpe recibido en el rostro.

El encuentro, marcado por la polémica en torno a Khelif, quien no superó una prueba de género en 2023, terminó abruptamente cuando Carini decidió abandonar tras consultar con su entrenador. La italiana, visiblemente afectada, declaró posteriormente: "No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir".

La presencia de Khelif en los Juegos ha generado críticas debido a su descalificación del Mundial de 2023 por "elevados niveles de testosterona". Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha respaldado su participación, afirmando que cumple con las reglas de elegibilidad para la competición.

El Comité Olímpico Argelino ha defendido a Khelif, alegando que es víctima de "mentiras" y "ataques poco éticos". Por su parte, el entrenador de la boxeadora, Mohamed Chaouau, aseguró que "toda esta polémica le da fuerzas para seguir adelante".

Este incidente ha reavivado el debate sobre las políticas de género en el deporte olímpico, con el COI sosteniendo que "la prueba de testosterona no es una prueba perfecta" y que todas las participantes en la categoría femenina cumplen con los requisitos establecidos.

