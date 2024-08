Flor Denis Ruiz se queda sin medalla en lanzamiento de jabalina, suma un diploma olímpico

Flor Denis Ruiz, la destacada atleta colombiana, no alcanzó uno de sus sueños más anhelados: convertirse en medallista olímpica. Este sábado en la mañana, la vallecaucana fue quinta en la competencia de lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una marca de 63.00

Sumó un nuevo diploma para la delegación colombiana.

Por otra parte, la medalla de oro fue para la japonesa Haruka Kitaguchi (65.80), plata para la sudafricana Jo-Ane Van Dyk (63.93) y bronce para la checa Nikola Ogrodnikova (63.68).

Lea: Tatiana Rentería intentará sumar una medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos

“Toda la gloria y la honra para Dios. Cumplimos el objetivo y agradezco a todos los colombianos por el apoyo que siento. Este apoyo me anima y compromete aún más. Aquí no ha terminado nada; esperemos al 10 de agosto porque sueño con esa medalla y estoy segura de que la vamos a lograr,” expresó Ruiz con emoción al clasificarse para la final en días anteriores, sin embargo, este sábado no fue su día.

La carrera de Flor Denis Ruiz comenzó en 2009, cuando participó en competencias nacionales, y al año siguiente debutó en el ámbito internacional. No obstante, fue en 2012 cuando la lanzadora de jabalina ganó su primera medalla de oro en campeonatos del ciclo olímpico, marcando el inicio de una serie de éxitos que la han llevado a ser una de las atletas más importantes del país.

Entre sus logros se destacan: dos medallas de oro en los Juegos Sudamericanos (Santiago 2014 y Asunción 2022), dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014 y San Salvador 2023), y dos oros en los Juegos Iberoamericanos (Barquisimeto 2012 y Río de Janeiro 2016). Además, suma una plata (Alicante 2022) y un bronce (São Paulo 2014) en campeonatos iberoamericanos, así como una plata en el Mundial de Atletismo de Budapest 2023

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion