Justicia: a un fotógrafo casi lo mata un supuesto policía pensionado en Los Patios

Arturo Pérez es un fotógrafo con más de 10 años de experiencia que junto con su esposa trabajaban en diferentes eventos, inmortalizando momentos con sus cámaras. Pero, la vida le cambió a este cucuteño el 24 de agosto del año pasado, cuando un supuesto policía pensionado le propinó un disparo en la espalda, dejándolo en una silla de ruedas.

Han pasado cinco meses desde este hecho y, según Arturo, las autoridades no han hecho justicia y mientras él está en una silla, con limitaciones gigantescas para trabajar y darles de comer a su esposa y dos hijos, el culpable de todo está libre.

Por unas fotos le pegó un tiro

Todo inició ese viernes en la tarde, cuando la víctima se encontraba en el coliseo del sector del Kilómetro 8 de Los Patios junto con su pareja, ofreciéndoles sus servicios de fotografía a los asistentes a unas interclases.

Entre los varios clientes, hubo una mujer que le pidió a la esposa de Arturo Pérez que le tomara unas fotos a ella, su hija y una amiga, por lo que él rápidamente sacó su cámara y las fotografió.

El trabajo continuó con normalidad, tomando fotografías y, luego, editándolas para imprimirlas y entregarlas al final del evento. Pero, hacia las 5:00 de la tarde, cuando Arturo se le acercó a la mujer para entregarle las impresiones, que costaban $30 mil, ella le dijo que no se las iba a pagar.

El fotógrafo le explicó que no podía perder el papel fotográfico y que ese era su sustento diario, hasta le rebajó las tres fotografías a $20 mil, es decir, $10 mil menos, pero ella insistió en que no iba a pagar.

Arturo Pérez le dijo que no había problema, pero la mujer le dijo que le debía entregar las fotos porque aparecían ella, su hija y amiga. A lo que el fotógrafo, de 27 años, le dijo a ella que entonces rompería el material fotográfico. Y así fue.

“Yo la ubique en la cancha del coliseo y ahí ella me dijo que no iba a pagar las fotos. Luego salí y un señor (atacante) me preguntó que si yo era el fotógrafo, a lo que le dije que sí. No hubo nada raro, pero luego ocurrió todo”, contó la víctima.

Una media hora después, el atacante ubicó a la víctima en el parqueadero y le dijo ‘fotógrafo, venga’, luego comenzó a insultarlo y golpearlo. Luego, según relató la víctima, el supuesto policía pensionado luego de golpearlo sacó una pistola que llevaba en un canguro. Él al ver que le apuntaban, se agachó y le tiró una pedrada en la cabeza al atacante y salió corriendo.

“Yo me acerqué a él, que estaba en su moto, mi esposa estaba detrás de mí. El agresor me comenzó a gritar que yo le había tratado mal a la mujer y me comenzó a golpear, yo me cubría. Mi pareja gritaba que por qué hacía eso, pero ese señor la empujó y sacó el arma”, contó.

En medio de la huida, Arturo Pérez se tropezó y en ese momento le propinaron un disparo en la columna, quedando tirado en el piso. El atacante le siguió apuntando y le dijo que lo iba a matar, pero, la esposa del fotógrafo salió corriendo y se puso en la mitad de los dos hombres y comenzó a llorar y a reclamarle al pistolero.

Sin ninguna muestra de resentimiento, el atacante salió corriendo y se montó en su motocicleta, pero la mujer lo alcanzó y lo retuvo unos momentos. Incluso a ella le apuntó en la cabeza y le dijo que los iba a matar donde denunciaran.

“Mi esposa lo enfrentó y él la amenazó, la gente que observaba todo le dijo que si la golpeaba, la defenderían. Ella lo cogió del pecho y abdomen para impedir que se fugara en la moto”, dijo el fotógrafo.

Ella, al observar que su amado estaba perdiendo mucha sangre y estaba tirado en el piso, soltó al pistolero y atendió a su esposo.

Finalmente, Arturo Pérez fue acomodado en el asiento trasero de su auto, su pareja se hizo en el asiento del copiloto y una persona manejó el automotor hasta llegar a un centro asistencial, donde los galenos de turno le remitieron hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

“Las heridas comprometieron las vértebras T-11 y T-12. Los médicos me dijeron que no me operaban porque, lamentablemente, no hay una operación que pueda arreglar la médula espinal”, dijo el fotógrafo.

Pide justicia

Lo que es más triste para Arturo Pérez es que unos policías que estaban cerca arribaron al sitio y ubicaron al culpable, pero en ningún momento lo capturaron, solamente le tomaron declaraciones y lo dejaron libre.

“Tomaron declaraciones mal. Él me alcanzó a lanzar varios tiros, solo que yo mientras corría le esquivaba”, contó.

Han pasado cinco meses desde este hecho y no ha iniciado algún proceso jurídico y mientras Arturo está en silla de ruedas pensando en cómo alimentar a su familia, el culpable sigue libre.

El abogado Ernesto Jaimes Chía, apoderado del fotógrafo, indicó que hubo inconsistencias en la actuación de la Fiscalía, pese a que el culpable fue capturado, el ente acusador lo dejó en libertad. “Desconocemos los motivos por los que la Fiscalía actuó de esta manera. Acabo de asumir el caso y vamos a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que haya justicia”, dijo.

