Dispararon a una pareja en Virgilio Barco, Cúcuta: ¿a quién iban a matar?

La noche del domingo se convirtió en tragedia para una pareja que departía a las afueras de una vivienda en el barrio Virgilio Barco, cuando dos personas armadas, que se movilizaban en una motocicleta les dispararon en repetidas ocasiones.

El trágico hecho que dejó como saldo el asesinato de una mujer y un hombre herido causó conmoción entre los testigos y familiares de las víctimas, quienes intentaron auxiliarlos, tras el ataque.

Todo se presentó sobre las 5:30 de la tarde, cuando Karla Alejandra Pabón Hincapié y Jhonny José Durán Flores se encontraban en la avenida 1d con calle 25.

Según testigos, al lugar llegaron dos personas, un hombre y una mujer en una motocicleta Yamaha, Libero, y se estacionaron a pocos metros, durante varios minutos.

“Ellos permanecieron como siete minutos parqueados en la moto, y uno de ellos se la pasaba revisando el celular a cada rato, como si esperara que le confirmaran algo”, dijo un testigo.

Y fue así, según se conoció, en el momento en que el victimario, dejó de revisar el celular, abordó nuevamente su moto junto a su acompañante y la manejó hasta quedar frente a sus dos víctimas, en ese momento Durán Flores, se percató que algo no estaba bien.

En el momento en que estaban frente a sus dos víctimas, el hombre sacó un arma de fuego, al parecer, un revólver (calibre 38) y apretó el gatillo. Esto provocó que Jhonny José se lanzara sobre su agresor e intentara quitarle el arma, aseguraron los vecinos.

Lo anterior, hizo que varias detonaciones se escucharan por todo el sector y alertaran a sus residentes, quienes decidieron resguardarse en sus viviendas para evitar ser una víctima.

Sin embargo, Karla Alejandra no corrió con la misma suerte, pues durante el ataque, fue impactada dos veces, causándole heridas de gravedad, mientras su pareja solo recibió un balazo en el hombro.

“El muchacho forcejeó con el que le estaba disparando y cuando dejaron de salir los tiros, los que iban en la moto agarraron y se fueron”, dijo un testigo.

En el momento en que los victimarios emprendieron la huida, familiares de las víctimas salieron de la vivienda y se encontraron con una escena desgarradora, los dos jóvenes habían sido baleados.

Al ver que la ayuda no llegaba, buscaron a un conductor de la zona y trasladaron a los dos heridos hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz para que los médicos de turno los atendieran, pero en cuanto revisaron los signos vitales de Pabón Hincapié, confirmaron que ya no tenía ninguno, estaba muerta. Por su parte, Jhonny Durán logró ser intervenido, debido a que su herida no presentó gravedad, y permanece estable.

¿Por qué ?

Los móviles sobre el ataque aún no han sido establecidos por las autoridades; así como tampoco han mencionado contra quién iría directamente el hecho violento.

Algunas versiones afirman que los pistoleros irían tras Jhonny José Durán, quien había salido de la cárcel hace seis meses atrás, tiempo en el cual, sostuvo una relación con la mujer asesinada.

Abandonaron la moto

Varias cuadras más adelante del lugar donde se presentó el hecho, la Policía Metropolitana de Cúcuta halló la motocicleta en la que se movilizaban los asesinos, al parecer, el vehículo estaba fallando en el momento en que huyeron del sitio y ese habría sido el motivo del abandono.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios también hizo presencia en el sitio y se encargó de realizar los actos urgentes, durante las primeras pesquisas se halló que en el sitio había cámaras de seguridad que serán elementos claves para la investigación y dar con el paradero de los responsables.

