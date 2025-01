Así fue como un abogado fue víctima de un atentado en Cúcuta

Al abogado y veedor José Gregorio Botello habla con un tono de voz firme y certero sobre cómo el 31 de diciembre en la mañana, desconocidos le propinaron tres balazos a su camioneta blindada, cuando él junto con un policía y dos escoltas se desplazaban por el sector de la ‘X Roja’, por el barrio Sevilla.

Todo inició hacia las 8:30 de la mañana del pasado martes, cuando el abogado salió junto con los hombres de protección y el uniformado en el vehículo en dirección hacia una ferretería que es de propiedad de un amigo suyo, ubicada en el barrio Chapinero, para comprar pintura.

Sin embargo, al llegar al sitio, ubicado frente al antiguo puesto de salud de Chapinero, el abogado y los hombres que lo cuidan notaron que la ferretería estaba cerrada, por lo que se devolvieron, tomando camino hacia la ‘X Roja’, por donde habían pasado minutos antes.

Cuando el reloj marcaba que eran las 9:25 de la mañana, el vehículo, de color negro, se desplazaba por la mitad de este reconocido sector de la ciudadela Juan Atalaya, en ese momento se escucharon tres impactos al automotor.

El abogado rápidamente le dijo a su esquema de seguridad que descendieran para observar si acababa de impactar la camioneta, pero los escoltas y el policía le dijeron que era peligroso bajarse en ese lugar.

Ellos salieron de la ‘X Roja’ y llegaron hasta el CAI que está ubicado a pocos metros de la Terminal de Transporte de Cúcuta, donde el uniformado se bajó de la camioneta y observa los tres impactos de bala a un lado del vehículo. Rápidamente, les dieron aviso a las autoridades para iniciar con la búsqueda de los responsables del hecho.

El abogado Botello indicó que unos policías se desplazaron hasta el lugar donde les realizaron los disparos, allí encontraron vainillas y unos testigos les indicaron a las autoridades haber visto a desconocidos en el cerro que está ubicado a un lado de la vía.

“En el lugar encontraron vainillas de balas que le dicen ‘mata policías’, que rompen chalecos blindados”, dijo.

El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía, por lo que se espera que prontamente los investigadores encuentren pistas sobre los desconocidos que le dispararon a la camioneta blindada.

Es la primera vez

“Mi esquema es privado y tengo un policía por estos días. Yo tengo varias amenazas de muerte por todas las denuncias que he interpuesto”, comentó el abogado a La Opinión.

Y añadió que es la primera vez que es víctima de un ataque a disparos, pero que anteriormente ha sido víctima de amenazas, pues le han hecho llegar arreglos fúnebres, le han realizado llamadas y escrito por redes sociales.

“Me dicen que me van a colocar una bomba en la oficina, que me van a poner una bomba en el carro, de todo, que no vuelva a denunciar más”, dijo el profesional en Derecho.

Es importante destacar que José Botello ha sido víctima de amenazas desde hace más de un año, llegando a tener que tomar medidas extremas como abandonar la ciudad, por temor a que atenten contra su integridad.

“Incluso a mí se me quisieron meter a la casa por medio de un vecino que tiene una vivienda en extinción de dominio… Me ha tocado irme para Bogotá o Europa”, contó.

José Gregorio Botello es reconocido en Cúcuta por sus denuncias contra funcionarios públicos, las cuales ha difundido a través de videos en redes sociales. Él enfatizó que si algo le llega a suceder a él, es responsabilidad de las personas a las cuales ha denunciado.

