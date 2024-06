Asesinaron a un hombre por la avenida del Río en Cúcuta

La racha de violencia en Cúcuta y el área metropolitana, no quiere dar tregua. Los homicidios se están registrando a cualquier hora del día y en barrios de diferentes estratos económicos. Ya no hay sector que se salve de los criminales.

La madrugada de ayer, quienes residen por los alrededores de la Avenida del Río, casi llegando al Anillo Vial Oriental, tuvieron un amargo despertar, tras la detonación de varios disparos.

El hecho se dio a la 1:40 de la mañana, cuando el resonar de las balas fue el presagio de que en el sector habían matado a una persona.

Aún con temor e incertidumbre, algunas personas no dudaron en llamar a la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) para que verificara lo que había sucedido.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, se encontraron con el cuerpo sin vida de un hombre, que estaba tendido en el parque que está justo al frente de un conjunto residencial que está en ese punto.

La víctima, que presuntamente sería un habitante de calle, recibió dos balazos en la cabeza, estaba boca abajo, vestía una franela de color blanco, una pantaloneta y descalzo.

Los uniformados alertaron a la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para que realizara la inspección técnica y el levantamiento del cadáver. En el sitio, encontraron cinco vainillas 9 milímetros.

Se pudo conocer que la víctima tenía unos surcos de presión en sus muñecas, lo que podría indicar que habría sido amarrada con anterioridad.

Al parecer, el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de algunos establecimientos comerciales que hay en el sector. Lo que será crucial para ubicar a los responsables del crimen.

Al cierre de esta edición, el hombre aún no había podido ser identificado por las autoridades.

Dos hipótesis

Tras el asesinato del hombre, una versión empezó a cobrar mayor fuerza para la comunidad. Según algunos residentes del sector, desde una camioneta de color rojo que transitaba por la Avenida del Río, habrían disparado contra el habitante de calle.

“Dicen que anunciaron una limpieza de indigentes en Cúcuta y por eso es que han aparecido tantos de ellos por ahí muertos y lo que se especula es que es el dueño de una camioneta así. Hace poco escuché de otra en el Anillo Vial Occidental”, comentó una vecina del lugar.

Sin embargo, aunque para la comunidad se ha convertido en una versión bastante creíble, para las autoridades no tanto. Al consultarles sobre el tema, aseguraron que no era cierto y que, hasta el momento, no se tienen indicios de que se esté adelantando una mal llamada limpieza social.

Por su parte, tras recopilar todos los elementos suficientes en la escena del crimen, se han inclinado por otra hipótesis.

Una fuente judicial dijo que posiblemente la víctima estaba secuestrada en territorio venezolano y por los surcos de presión en sus muñecas, podría indicar que estuvo amarrada por un buen tiempo. Al parecer, pasaron la frontera para asesinarlo en ese lugar y dejar su cuerpo abandonado.

