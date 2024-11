Yo jamás me sometería a nada que no quisiera: Ile lanza una nueva canción

Ile va sola. En una industria que cada vez más limita a las mujeres a una forma de verse y ser y decir, Ile hace todo lo contrario, la expande. Sus canciones son un universo de posibilidades, allí caben todas las mujeres, cada una con sus maneras. Y cabe también el mundo, porque su música es mucho más que puro entretenimiento.

Hay rabia, fiesta, amor, despecho, política, sexualidad, revolú, algo de salsa y de boleros, hay canciones de su abuela y su hermana, y sobre todo carácter, que Ile tiene de sobra por eso va sola, luego de haber hecho parte de Calle 13.

A propósito del lanzamiento de la canción Me hiciste quedar mal, la artista habló al respecto.

¿Cómo nace Me Hiciste Quedar Mal?

“Fue bien divertido, es una canción que estaba por ahí dando vueltas. Empezamos trabajando la música con Ismael Cancel y estaba chévere, me gustó como iba yendo ahí la onda y poco a poco fui escribiendo la letra y salió así, bastante explosiva, después para darle su toquecito final, llamamos a Tatool que es un productor argentino. Fue una canción que escuché muchas, muchas veces y estoy ya finalmente contenta que salió”.

Cada vez más la industria musical limita a las mujeres, como que tienen que verse, ser y hablar de cierta manera, ¿cómo se ha hecho su lugar escapando a esos límites?

“No sé si por venir de una familia grande, al ser la menor y tener muchos hermanos alrededor...no sé, todos tenemos nuestras inseguridades, pero yo no sentía que tenía que adaptarme a nada que no quería, en ese sentido estaba bastante clara de cómo quería expresarme y vestirme, y es como yo sea feliz y se acabó. A la hora de expresarlo artísticamente es lo mismo. Yo jamás me sometería a nada que no quisiera o que no sintiera que va conmigo o que es una parte de mí”.

Usted ha hablado de su abuela, de como le molestaba que usted imitara voces cuando estaba pequeña, pero también de las canciones que ella escribió y que usted incluyó en su primer disco, ¿qué tanta influencia tiene de ella?

“Pues mi abuela siempre fue bien rígida con la música, creo que tiene que ver probablemente porque era algo que ella siempre quiso hacer, trató muchas veces y por alguna razón siempre había algo que lo impedía y creo que ella resintió mucho eso. Trató de seguir cantando, se mantuvo escribiendo canciones que nunca habían sido publicadas. Entonces mientras estaba todavía esa idealización de crear ese disco mío, que no sabíamos cuándo iba a salir, pues estaba la posibilidad de cantar canciones de mi abuela y también canciones de mi hermana Milena.

Ella tenía un carácter fuerte, pero era lindo, o sea, todos chisteábamos un poco con eso, cuando ella se ponía un poco seria con las cosas –una de esas cosas era que ella se molestaba cuando me escuchaba imitando voces, pero yo todavía estaba muy joven, como buscándome y me divertía imitar voces, así empecé cantando y yo siento que es normal, a todo el mundo le pasa–. Igual creo que fue bueno tener eso presente porque es algo que le pasa a muchos artistas, uno tiende a imitar mucho, pero creo que tenerla ella y ese regañito siempre ahí conmigo me ayudó a tener eso bien presente y a adentrarme más en la canción. También, gracias a mis maestras de canto, Ilda Ramos y Gemma Corredera que ambas me llevaron a escucharme más, porque obviamente uno admira a tanta gente y quisiera sonar igual que esa persona o mejor, pero en realidad para que suene auténtico, para que se sienta verdadero, uno tiene que crear una conexión profunda con lo que uno va a cantar, entonces pues gracias abuela por eso”.

¿Qué la lleva a escribir canciones?

“En verdad varía. Me gusta analizar primero cómo me siento porque a veces uno quiere escribir una cosa y simplemente ese día no te sientes como para escribir de eso que tenías pensado, qué sé yo, a veces todo lo que pasa en el mundo es súper drenante, uno quiere pues soltar y escribir sobre eso, pero hay días que estoy en otra energía completamente distinta y simplemente fluye o hay veces que no fluye nada y tu mente está en blanco, pero de momento empiezan a salir palabras y así. Yo siento que siempre hay una forma de llegar a la raíz del sentimiento en el que uno está, pero me gusta jugarlo porque sino siento que me aburriría. No puedo crear una rutina en cuanto al trabajo artístico, para mí sería imposible. Todo lo que me afecta a mi alrededor y dentro de mí trato de expresarlo, va fluyendo”.

Pero siempre está presente lo político, la realidad, lo cotidiano que cada vez más está por fuera de la música, que es cada vez más entretenimiento que otra cosa... ¿por qué insistir en eso?

“Para mí es sanador realmente porque siento que es mi terapia, mi manera de entender y procesar lo que me molesta, sobre todo lo que me indigna, lo que me frustra, y escribirlo es súper importante. Cuando se convierte en canción es más poderoso todavía porque, de repente, tengo la oportunidad de exteriorizarlo aún más y eso me ayuda un montón a profundizar más en esas cosas que a veces pueden pasar desapercibidas o que sin querer normalizamos o nos cansamos de que estén. Hay muchas razones para querer ignorar lo que pasa a nuestro alrededor pero siento que lo que quisiéramos es que estas cosas que nos incomodan dejaran de existir. Pienso que lo que más ayudaría es hablar sobre ellas en vez de ignorarlas”.

Usted y otros artistas hicieron parte de las manifestaciones de Puerto Rico en 2019 que terminaron tumbando el gobernador ¿qué ha significado eso para

usted, para su música?

“Eso fue un momento histórico, súper importante en nuestra historia, que lamentablemente pasa, o sea, siento que todo el tiempo hay que estar recordándonos que eso pasó, porque aquí, y me imagino que en muchos lugares, la gente se olvida rápido y momentos como esos no deberían olvidarse nunca, porque fue una manera de nosotros poder ver y vivir el poder que tenemos verdaderamente y como lo podemos usar a nuestro favor.

Pero todavía nuestra mentalidad sigue siendo muy colonizada y para verdaderamente sanar algo tan traumante como es vivir en una colonia, pues toma tiempo, pero eso yo creo que fue un buen ejercicio y pues definitivamente me marcó a mí y a todo el mundo y poco a poco notando ahora. Momentos como ese verano del 2019 son fortalezas que necesitamos para tratar de llegar a ese cambio que queremos”.

¿Este sencillo es el principio de un disco o que viene para usted?

“Está canción estaba por ahí solita, por ahora está sola. Yo estoy trabajando música nueva y me gusta mucho lo que está saliendo, pero creo que es una energía distinta, así que estoy en pleno proceso creativo ahora mismo, disfrutándomelo un poco encuevada, ya vendrá el momento en que tenga que salir”.

¿Tiene planes de venir a Colombia?

“Espero que sí, hasta ahora tengo una presentación en México el 9 de abril de 2025 en el Lunario, y voy a estar en el Festival Pal Norte, así que pues pinta bien el año que viene, espero que se sigan sumando fechas y que Colombia esté por ahí”.

