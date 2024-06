Yeison Jiménez habló sobre problema de salud tras concierto: “Qué dolor, Dios”

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular famoso por éxitos como “Aventurero”, “Guaro”, y “Bendecida”, ha preocupado a sus seguidores tras revelar en redes sociales un problema de salud que le dificulta caminar correctamente.

En las últimas horas, el artista se convirtió en tendencia al compartir su malestar después de una presentación, lo que alarmó a muchos de sus fanáticos. Jiménez, quien suele ser muy activo en sus redes sociales, solicitó públicamente la ayuda de un fisioterapeuta en el norte de Bogotá, generando preocupación entre sus seguidores.

A través de sus historias en Instagram, mostró que está sufriendo un fuerte dolor en su pie izquierdo, lo que lo obligó a sumergirlo en agua con hielo. Acompañado de su fisioterapeuta, el cantante explicó que el dolor es casi insoportable y que se siente exactamente en un punto específico de su pie.

“Qué dolor Dios (…) Me duele exactamente en el punto (…) Qué vuelta, parce. Yo sí siento exactamente como si me pusieran el dedo donde me duele. Estamos haciéndole”, expresó Jiménez, visiblemente afectado por la molestia.

Aunque aún no se ha determinado la causa exacta del dolor en el pie izquierdo del cantante Yeison Jiménez, los internautas especulan que podría ser una lesión ocurrida durante uno de sus conciertos, lo que le provoca un dolor intenso y le impide caminar con normalidad.

Por el momento, sus seguidores en redes sociales le han enviado mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación para que pueda regresar a los escenarios lo antes posible.