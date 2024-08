¿Por qué es tan taquillera y popular la película Romper el círculo?

En medio del boom de taquilla que ha generado la cinta Deadpool & Wolverine hay otra producción cinematográfica que también está agotando boletería y es tendencia en redes sociales.

Se trata de Romper el Círculo (It Ends With Us), un drama que se estrenó la semana pasada, protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni. La cinta es una adaptación de la exitosa novela, con el mismo nombre, del escritor Colleen Hoover. En su primera semana en cartelera recaudó en todo el mundo más de 100 millones de dólares (la producción solo costo 25 millones de dólares).

Curiosamente, la mayoría del público asistente es femenino. El miércoles 21 de agosto, cuando en Colombia la boletería era a mitad de precio, el nivel de ocupación de las salas para ver Romper el Círculo superó el 90 %.

Es una historia conmovedora y compleja que explora temas como el amor, el abuso emocional, la superación personal y la importancia de la familia.

En la trama, una florista con un pasado complicado se enamora de un neurocirujano sexi y abusivo interpretado por Justin Baldoni, quien también dirigió la película.

Pese a que las críticas especializadas han sido duras con la producción, el público parece amarla, al exponer un caso de maltrato y violencia del que la protagonista se quiere desligar. Han sido muy elogiadas las actuaciones de los actores principales.

La película contiene escenas de violencia emocional que pueden resultar difíciles de ver para algunas personas y se ocupa de temas como el abuso emocional, la superación personal, la importancia de la familia y la amistad y el amor tóxico.