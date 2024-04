Nataly Umaña reveló la verdad sobre publicación que menciona supuesta infidelidad de Alejandro Estrada

Los comentarios en redes no tardaron en llegar, ya que muchas personas se cuestionaban la veracidad de la publicación y trataban de interpretar su contenido. Ante toda esta controversia, Nataly se pronunció a través de Instagram para aclarar que su cuenta fue hackeada y que logró recuperar el control de sus redes.

“Hola, hice todo lo posible para que me devolvieran la cuenta porque la hackearon. No sé qué mensajes comenzaron a publicar. Quiero dejar muy claro que yo no compartí nada de esto. Es una locura, la gente intenta hackearme, decir tonterías, la gente quiere hablar y opinar sobre mí”. Además, señaló que gracias a su equipo de trabajo logró recuperar su cuenta.

Es importante destacar que desde que Nataly salió del reality, donde le fue infiel a Alejandro con Miguel Melfi, no se le ha visto cerca de su ex. Incluso en estos días se encuentra en México, donde ha realizado algunas entrevistas, mientras que Alejandro está participando en el reality de cocina ‘Master Chef Celebrity’ en Colombia.

