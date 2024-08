Me gustaría empezar a explorar el tango: María Becerra

Con cerca de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, cinco millones de suscriptores en Youtube, 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips y siendo la primera artista mujer en presentarse en el mítico estadio River Plate (Buenos Aires), ante más de 140 mil personas, María Becerra, a sus 24 años de edad, se ha convertido en una de las más importantes voces de la música actual en América Latina, quien acaba de realizar una colaboración junto a la legendaria Gloria Trevi y presentó un adelanto de lo que será su próximo álbum.

Se trata de ‘Imán’, una canción con la que ha sorprendido a sus seguidores lanzándose al mundo del pop con sus pegajosas melodías, para lo cual viajó hasta la lejana Suecia en búsqueda de ese sonido.

La cantante y compositora argentina se encuentra ultimando los detalles de su próxima producción discográfica, mientras que no para de componer y tiene en la mira el reto de explorar el mundo del tango.

Encuentro generacional

-¿Cómo fue el encuentro para trabajar junto a la legendaria Gloria Trevi en ‘Borracha’?

Es una canción que jamás me hubiese imaginado hacer. No era una búsqueda que yo estuviera haciendo, sencillamente el tema apareció. La escribieron y produjeron Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes me contactaron y me dijeron que la hicieron para mí, que estaría bueno que me animara.

La escuché y me encantó la canción, aunque con mis dudas de saber si me quedaría bien el género, porque nunca lo había hecho. Al grabarla nos encantó cómo quedó y la primera persona que se me vino a la cabeza para poder compartirla fue Gloria Trevi.

-¿Conocía a Gloria Trevi?

La conocía de chica por su música, porque mi mamá la escuchaba siempre y la admira muchísimo. Fue maravilloso porque rápidamente dijo que sí, nos encontramos en el estudio y luego para grabar el video, lo que fue todo muy bonito.

-¿Se había imaginado hacer una colaboración con una artista favorita de su mamá?

La verdad que no. Mi mamá siempre fue muy admiradora de Gloria Trevi, Luis Miguel, Marco Antonio Solis, también de Whitney Houston y Mariah Carey, por lo que esta oportunidad fue impensada. Son artistas consolidados antes de yo haber nacido. Experiencias así me hacen creer que todo es posible, con respeto, con constancia y disciplina uno puede llegar lejos.

-Habla de las dudas que tenía al experimentar en un nuevo género en su carrera artística, ¿Algún género musical que ahora quisiera explorar?

Me gustaría empezar a explorar el tango, que es propio de mi país. Me encantaría como argentina explorarlo, pero siempre he tenido mis mieditos porque es un género al cual le tengo mis respetos y mucha admiración, porque no es para cualquiera.

Por todo esto, me estoy preparando e informando lo suficiente, escuchando mucho para el día de mañana poder hacerlo. Todo a su tiempo, es una cuenta pendiente que tengo.

-¿Qué tanto los jóvenes en Argentina se han apropiado del tango?

Yo siento que no se relacionan mucho hoy en día. Somos una generación que estamos experimentando y descubriendo otros géneros musicales. Al ser la generación del Internet, esa es una ventana al universo de géneros musicales que existen en el mundo y como que queremos probarlos todos.

También está ese desafío de poder hacer cosas que usualmente no son propias de nuestra cultura o nuestro país, y hacerlo bien, nos encanta.

Pero a la vez, empiezo a sentir que dentro de la generación a la cual pertenezco, hay artistas como Milo que está empezando a presentar esa fusión entre el tango y lo que llamamos música urbana, con su forma de cantar, la forma en la que escribe es muy de tanguero, lo cual me encanta, me parece fascinante y muy genuino, que sientes que le salió natural.

-¿Su tango favorito?

Me gusta mucho ‘Se dice de mí’ de Tita Merello. Es un temón y muy empoderada esa canción, y el día de mañana me gustaría hacer algo, ya veremos a su tiempo.

Un nuevo álbum

-Acaba de lanzar ‘Imán’, la primera canción de su próximo álbum…

Este también es un temón, un género que no había explorado mucho, si bien yo considero que hago pop, ‘Imán’ es lo más pop que he hecho hasta ahora, y por eso nos fuimos hasta Suecia para hacerlo, en la cuna del pop, con Max Martin que ha hecho verdaderos himnos del género que todos conocemos.

Fue una exploración por esa parte del pop que no conocía del todo, no me había terminado de empapar del todo, siendo un desafío todo, lo cual no me resultó difícil y todo fluyó de manera genial, muy genuino.

-¿Qué fue lo que más le sorprendió de su experiencia haciendo música a este nivel?

Un placer haber estado allí, escuchar lo que hacían, la manera en que construyen una canción, fue una verdadera escuela, de cómo van grabando real cada sonido que conforma una canción, lo cual no se ve mucho hoy en día. Muchos sonidos que jamás en mi vida había escuchado. Es otro mundo.

-¿Cómo nació ‘Imán’?

Hace mucho teníamos ganas de hacer este género musical, y queríamos hacerlo con los maestros del pop que están en Suecia para no cometer un error por el mismo respeto que le tenemos a este género.

Debíamos coordinar las agendas, porque tanto a los productores como a mí, nos encanta trabajar de manera presencial, nada a distancia, para que la música vibre.

Era increíble porque hablábamos un poco en español, otro en inglés, pero todo fluía, era muy lindo porque nos comunicamos con los sonidos, lo que fue mágico. Era como una sesión musical.

-’Imán’ es el abrebocas de su nuevo álbum, ¿Qué sorpresas sus seguidores encontrarán en él?

Va por muchos caminos, no sólo este tipo de pop. Soy un artista que siempre recorre muchos géneros en cada uno de sus álbumes, es una de mis características, la esencia. No me gusta limitarme, me encanta fluir en la música, escuchar las canciones y pensar si quizás me falta una salsa o un Afro Beat. Eso me late.

Cada álbum es una prueba, un desafío, venciendo miedos haciendo géneros que no había explorado o profundizando en los que ya sé hacer. Siempre en búsqueda de salir de mi zona de confort. El nuevo álbum es increíble para mí, es un crecimiento muy grande.

-En medio de una agenda cada vez más apretada, ¿es difícil seguir haciendo canciones?

Hay menos tiempo de estudio del que me gustaría, y es lo más importante de todo, hacer bien la música, pero el tiempo es corto y hay que tratar de meter sesiones en medio de otras cosas, lo que no me gusta tanto, pero tampoco me afectó la creación, la composición, que lo hago todo el tiempo, además de estar leyendo, escuchando otras músicas, escribiendo en mi diario íntimo, en una agenda o las canciones, es un ejercicio que hago a diario.

