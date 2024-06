La grave enfermedad de Lorna Cepeda

La actriz de ‘Betty, la fea’, Lorna Cepeda, se ha vuelto bastante reconocida en el medio gracias a su icónica participación en la telenovela latinoamericana más famosa de todas, interpretando a Patricia Fernández, popularmente conocida como ‘Peliteñida’.

Sin embargo, muchos no conocen la dura situación por la que tuvo que pasar y que también originó una vivencia que para ella fue milagrosa. Este pudo haber sido el motivo que la mantuvo alejada de las redes sociales a principios de este año, aunque no lo aclaró.

En varias oportunidades, Cepeda ha compartido que tuvo cáncer de piel, como lo narró en el programa Desnúdate con Eva. Le diagnosticaron un melanoma, y decidió entregarle su vida a Dios.

“Le dije: ‘¿Sabes qué, Señor? Estoy mamada. Haz lo que quieras, tú tomas mejores decisiones que yo. O sea, si me quieres llevar, llévame, y si me vas a dejar, yo no tengo tiempo para ninguna ‘quimio’, yo no tengo tiempo para nada de eso, porque si yo no trabajo mis hijos no comen’”.

Luego, contó algo paranormal, pues creyó que su gato se había posado en su espalda y no fue así.

“Mocho, mi gato, se me puso ahí como en la lesión, entonces yo dije: ‘Mocho’, y me volteé y no había nadie. Yo literal sentí una mano que me apretaba ahí donde tenía la lesión. O sea, yo sentí una mano ahí y dije: ‘Me están sanando’. Ya yo estaba segura y di gracias”, concluyó.

El cáncer de piel se suele desarrollar en la piel expuesta al sol, pero también puede aparecer en áreas no expuestas. Según el portal especializado Mayo Clinic, existen tres tipos principales, cada uno con diferentes formas de manifestación como carcinoma basocelular, Carcinoma espinocelular y Melanoma.

