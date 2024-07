Julio llegó con propuestas nuevas para las plataformas digitales

Las Visitantes

Se proyectará el 10 de julio a las 4:00 p.m. en la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero, piso 1, auditorio 3. Esta serie de 6 capítulos narra la historia de cuatro mujeres afrocaribeñas, Katerine, Paulina, Luz y Chiara, quienes cada domingo visitan una cárcel como una forma de condena por los errores de sus familiares. Es una producción de La Caracola Films, que cuenta con un enfoque étnico y territorial.

Betty la Fea

Esta vez llega a la plataforma de streaming Prime Video. Esta comedia dramática está basada en la producción original que se trasmitió por el Canal RCN y que fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes también protagonizarán en esta ocasión a sus personajes principales.

Novata Espacial

Escrita y dirigida por Liz W. García.Con las actuaciones de Emma Roberts, Tom Hopper, Poppy Liu y Gabrielle Union, Kuhoo Verma, Desi Lydic, Sebastián Yatra, Yasha Jackson, Andrew Call, Troy Iwata, Josephine Huang, Dave Foley, Sam Robards, Joshua Harto. Se estrenó en Prime Video. Sipnosis: Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) siempre ha soñado con ir al espacio, pero las cosas no van según lo planeado. Con un único objetivo en mente: darle un vuelco a su vida, ella apunta alto y, con la ayuda y gracia de su amiga incondicional Nadine (Poppy Liu), su solicitud “falsificada” para un doctorado la lleva al ultra competitivo programa de entrenamiento de astronautas de la NASA.

Pedro el Escamoso

La secuela de la exitosa telenovela colombiana marca el regreso de Miguel Varoni como Pedro Coral y cuenta con la incorporación de Carlos Torres en el papel de Pedro Junior Se estrena el 16 de julio en Disney+ en Latinoamérica y, en Colombia, también en Caracol Televisión.

Caminos cruzados

CINEPLEX junto a MUBI, se complace en anunciar la fecha de estreno en cines de la última película de Levan Akin (And Then We Danced, la película sueca nominada a los Óscar en 2019), titulada Caminos Cruzados. Una conmovedora y compasiva historia de identidad, aceptación y conexión que trasciende fronteras y generaciones, la película se estrenará en Colombia el 18 de julio de 2024..

La primera vez

Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Sara Pinzón, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Brandon Figueredo, Sergio Palau, Mateo García, Alejandro Santamaría y otros miembros del elenco de la serie, junto a los directores María Gamboa, Mateo Stivelberg y el creador Dago García celebraron el regreso de La primera vez .La segunda temporada llegará a Netflix el 10 de julio a más de 190 países.

12 Mighty Orphans

Está basada en la historia real de los Mighty Mites, el equipo de fútbol de un orfanato que, durante la Gran Depresión, pasó de jugar sin zapatos e incluso sin pelota a pisar el suelo de los más grandes campeonatos estatales de Texas. Este equipo se ganó un lugar en su ciudad y en toda la nación, que necesitaba una esperanza en medio de la crisis. Disponible en Sony Movies. Superdetective en Hollywood: Axel F. Eddie Murphy retoma su icónico papel del inspector Axel Foley en la cuarta entrega de esta saga policiaca. Beverly Hills vuelve a ser el escenario mientras Axel y su equipo desentrañan una conspiración para salvar la vida de su hija. Está disponible en Netflix.

