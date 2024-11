Fanáticos de Marvel y Star Wars, preparen calendario: estos fueron los avances de películas y series en la D23

El segundo día de la convención de seguidores de Disney era el más esperado. La D23, que por primera vez sale de territorio estadounidense, se realiza este fin de semana en Brasil, con anuncios, novedades y sorpresas de Disney, Pixar, Lucas Film y más.

A los paneles de Disney Experiences (con las noticias de los parques de diversiones y cruceros) –el espacio de Encanto, por ejemplo, estará abierto en 2027 en Animal Kingdom– se sumaron las primeras noticias sobre la celebración de los 30 años de Toy Story (en 2025) con la primera imagen del arte conceptual de la cinta.

Pero lo más importante sucedería en la tarde del sábado 9 de noviembre. El tan esperado panel con los anuncios de 20th Century Studios, Marvel y Lucas Film y las sorpresas con la visita de grandes estrellas que participan en estas franquicias.

Para que no se confunda, le hemos preparado toda la información dada en esta D23 de Brasil en orden cronológico para que programe sus calendarios y anote las fechas concretas en el orden que vienen. Así que tome nota, guarde los datos y no se pierda estos estrenos.

Estos son los lanzamientos de Marvel, Lucas Film y 20th Century Studios anunciados en la D23 Brasil

12 de noviembre - Deadpool y Wolverine - Disney+

Si no se la vio en cine tenga en cuenta que a partir de este martes 12 de noviembre llega a la plataforma de Disney+ una de las películas más taquilleras del año: Deadpool y Wolverine.

El anuncio lo hizo el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios —presente en Brasil— y quien agradeció a los fanáticos por el enorme éxito de la película. Feige compartió un saludo especial del actor y productor de la película Ryan Reynolds.

3 de diciembre de 2024 - Skeleton Crew: viaje a lo desconocido - serie - Disney+

Los artistas que no pudieron asistir a Brasil se hicieron presentes a través de videos grabados o en vivo, vía digital, (como James Cameron). Jude Law fue uno de ellos.

El actor británico saludó a los fanáticos y presentó un adelanto especial de Skeleton Crew: Viaje a lo desconocido, una nueva serie de Star Wars que se estrenará en Disney+ el martes 3 de diciembre de 2024 con sus dos primeros episodios (serán 8 en total).

22 de diciembre de 2024 - What if...? (3era temporada) - Disney+

Brad Winderbaum, director de streaming, televisión y animación de Marvel se encargó de anunciar este y otros animados que llegan al UCM.

Este es el que llega más pronto. Se trata de la tercera entrega y última entrega de What if...? Los asistentes a la D23 fueron los primeros en ver un exclusivo tráiler y póster para celebrar esta próxima temporada de la popular serie What If...? “Esta será la culminación de la aventura a través del tiempo y el espacio, los personajes toman decisiones inesperadas que transformarán sus mundos en espectaculares versiones alternas del UCM. Con géneros variados, mayores espectáculos y nuevos personajes”, dijeron.

La serie se estrenará el domingo 22 de diciembre en Disney+ y tendrá 8 episodios. El tráiler estará disponible el lunes 11 de noviembre.

29 de enero de 2025 - Tu amigo y vecino Spiderman - Disney+

Se trata de una nueva serie original animada de Marvel Animation que narra el camino de Peter Parker para convertirse en héroe, “con un viaje nunca antes visto y un estilo que rinde homenaje a las raíces del personaje en los primeros cómics”, contaron en la D23. El estreno está programado para el miércoles 29 de enero de 2025.

13 de febrero de 2025 - Capitán América: un nuevo mundo - salas de cine

Fue una de las grandes sorpresas del día. La D23 Brasil presenció, antes de lanzarse al público, el primer adelanto de la próxima película del Capitán América con la presencia de dos de sus protagonistas: Anthony Mackie y Danny Ramírez (el actor norteamericano con ascendencia colombiana y mexicana).

La cinta marca el debut de Mackie como Capitán América tras los sucesos de la serie Falcon y el Soldado del Invierno (le recomendamos se la vea para que llegue más actualizado).

5 de marzo de 2025 - Daredevil: born again - Disney+

Fue una de las entradas más aplaudidas: los actores Charlie Cox y Vincent D’Onofrio sorprendieron a los asistentes a la D23 Brasil cuando subieron al escenario para compartir detalles y un adelanto especial de Daredevil: Born Again de Marvel Television.

Esta nueva serie se estrenará en Disney+ el miércoles 5 de marzo de 2025. “Cox interpreta a un abogado no vidente con habilidades potenciadas que lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el exjefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York”.