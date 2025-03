Encuentran sin vida a famoso cantante de K-pop: esto se sabe

El mundo del K-pop está en shock. Choi Wheesung, una de las voces más icónicas del R&B surcoreano, ha sido hallado sin vida en su casa en Seúl a los 43 años. La noticia ha sacudido a sus seguidores, y aunque su agencia, Tajoy Entertainment, ha confirmado su fallecimiento, los detalles en torno a su muerte son un enigma que aún no se ha resuelto.

El 10 de marzo, su madre, alarmada por la falta de comunicación, decidió acudir a su apartamento en el distrito de Gwangjin. Lo que encontró fue una escena de absoluta quietud. Wheesung estaba inconsciente y el tiempo parecía haberse detenido en ese lugar.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al sitio, pero ya era demasiado tarde. El cantante no presentaba signos vitales. No había señales de violencia, no había indicios de un robo. Solo una pregunta en el aire: ¿qué pasó realmente con Choi Wheesung?

Un artista marcado por la grandeza… y la sombra de la controversia

Desde su debut en 2002 con el álbum Like a Movie, Wheesung se convirtió en un referente del R&B en Corea del Sur. Canciones como Can’t You y Insomnia lo elevaron al estrellato, conquistando a miles con su inconfundible voz y su habilidad para transmitir emoción con cada nota.

Sin embargo, en 2021, su carrera se vio empañada por un escándalo. Wheesung fue condenado por el uso ilegal de propofol, un anestésico de alto riesgo. Aunque recibió una sentencia suspendida, el incidente dejó una marca en su legado.

A pesar de todo, su regreso al escenario estaba en marcha. Tenía programado un concierto el 15 de marzo junto al cantante KCM. En su última publicación en redes, compartió un mensaje aparentemente inofensivo: “Se acabó la dieta. Nos vemos el 15 de marzo”. Nadie imaginó que esas palabras serían lo último que diría.