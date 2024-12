Cómo no amar a Tita de la Garza: Azul Guaita

Nacida en México, de padres argentinos y criada en República Dominicana, Azul Guaita es una de las actrices jóvenes más interesantes del momento, que asumió el reto de ser la protagonista de ‘Como agua para chocolate’, la serie que ha sido la gran apuesta de la plataforma Max que acaba de confirmar su segunda temporada.

El reto no era sencillo. Tenía que interpretar a Josefina ‘Tita’ de la Garza, la protagonista de la novela con la que la mexicana Laura Esquivel logró la fama, siendo de una de las obras más importantes en español en las últimas décadas, que hace un poco más de tres décadas fue llevada al cine, y ahora, vuelve a la pantalla como una serie de alto nivel que ya se estrenó en América Latina.

Una historia que se desarrolla en Piedras Negras (México), en plena Revolución mexicana, iniciando con el nacimiento de Tita, la última de las hijas del matrimonio de Juan y Elena de la Garza. Tita había nacido de forma prematura ya que su llanto por las cebollas picadas en la cocina había generado que llegara a este mundo sobre la mesa de la cocina; entre los olores de una sopa de fideos, tomillo, laurel, cilantro, ajos, leche hervida y el de la cebolla.

Tita al ser la menor, debía cumplir con la tradición familiar de cuidar de su madre, hasta que ésta muriera, tradición que se había respetado de generación en generación y mamá Elena, la conservaría hasta su último momento. Por lo que no podía enamorarse, ni formar una familia propia.

Azul Guaita habló sobre su personaje y esta serie que ha sido una de las principales apuestas de la plataforma de Max.

En la piel de Tita

-¿Cómo han sido las reacciones del público con esta temporada de ‘Como agua para chocolate’?

He tenido muy buenos comentarios en las redes sociales, y cómo no amar a Tita que es un personaje hermoso, con mucho poder. Nunca me había ocurrido recibir tantos comentarios por un personaje, pero también es que nunca me había tocado un personaje tan diferente, que se hace querer tanto.

Además, he tenido muchos TikToks donde la gente se entrega a la cocina haciendo desde cereales hasta recetas más elaboradas.

-¿Qué le dice un personaje como Tita, que vivió la época de la Revolución Mexicana, a la mujer de hoy?

Si Tita pudiera ver cómo hemos avanzado en la sociedad, cómo las mujeres hemos ganado libertad y estaría muy feliz. Yo creo que Tita nos diría que siempre sigamos nuestro corazón, con magia y amor a todo lo que hacemos sin olvidar todo lo que hemos logrado, sin dejar de ser nosotras mismas.

-Un personaje que nació hace 35 años en la novela, hace 30 años en el cine y ahora en la serie:

Es difícil porque tienes que conocer perfectamente el personaje de la novela y el personaje del cine para ahora construir el mismo personaje en la serie, para cuidar mucho en no terminar imitando, porque si no haces, no tendría sentido ver la serie, pero logramos una adaptación distinta, con la posibilidad de añadirle otros puntos de vista, logrando profundizar en los personajes y todo el sufrimiento generalizado del momento.

-¿Todo un viaje en el tiempo?

Antes de iniciar las grabaciones de la serie recibimos toda una clase de historia sobre la Revolución Mexicana todos los actores, por lo que fue muy interesante conocer con mayor profundidad toda esta época, porque es una parte muy importante para México y en general para América Latina.

Yo creo que es interesante porque Tita, como muchas mujeres de su época, vivieron todos estos tiempos de revolución desde sus haciendas, casi desde sus cocinas, y Tita está viviendo su propia revolución dentro de la hacienda, desde la cocina donde se sentía segura y valorada.

Es importante que la gente vea y entienda todo el concepto histórico de lo que ocurría en un país como México de esos tiempos.

-El transmitir todo tipo de sentimientos a través de la gastronomía, por medio del sentido del gusto…

Es lo bonito del realismo mágico, porque si ocurre, aunque no tan literal como lo presenta Laura Esquivel en su novela y lo llevamos a la serie. Lo que tu transmite se siente a través de las vibras o energías, y cuando cocinas eso suele reflejarse.

Tita transmite las emociones a través de la cocina, donde transmite emociones que la gente llega a sentir de manera visceral, lo cual es lo fantástico de lo que llamamos el realismo mágico.

-¿Tiene algún plato que le transmita ese tipo de sensaciones o sentimientos?

Para mí sería el caldo de pollo que me prepara mi mamá. Siempre que iba camino a mi casa luego de la escuela, le escribía a mi mamá diciéndole que me dolía la cabeza o el estómago y siempre me tenía el caldo de pollo para aliviarme. Ahora le pido la receta y no me queda igual, porque no es tu mamá quien te lo hace, así que siempre que viene a visitarme me prepara caldo de pollo que es como un abrazo del alma, te da flashback a mi infancia, a los recuerdos maravillosos.

-¿Algún plato favorito de Tita?

Siempre lo digo, estoy enamorada de las torrejas de nata. Cada vez que grabamos escenas con este platillo, el equipo que preparaba todos los platillos y nos guiaban en las escenas de cocina, nos traían potes enormes de torrejas de nata que nos comíamos entre escenas con los dedos untados de miel. Lo que nos encantaba.

