Cien años de soledad, la serie, ya tiene fecha de estreno en Netflix

Podría decirse que es la serie más esperada del año en Colombia y no solo por lo que su nombre implica sino también porque se ha sabido de antemano que Cien años de soledad, la gran obra de Gabriel García Márquez, no ha sido fácil de adaptar a lo audiovisual y esta apuesta genera aún más expectativas.

Y no ha sido fácil, no porque no se pueda, sino porque el mismo Gabo había puesto un halo de duda en ello, cuando habló de la posibilidad de hacer una película: “La razón por la cual no quiero que Cien años de soledad se haga en cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, a los ambientes y a las situaciones como ellos creen que es [...] en cine eso no se puede”, le dijo a Caracol Radio en 1991.

Pero en televisión quizá sea distinto, porque por ahora se sabe que será una serie larga. En total serán 16 episodios los que tendrá la producción y eso deja un buen margen de trabajo para la novela de Gabo.

¿Cuándo se estrena Cien años de soledad en Netflix?

Además del anuncio de que la serie sobre Cien años de soledad tendrá 16 episodios, Netflix anunció la fecha del estreno de la primera parte, es decir, de los primeros 8 capítulos.

“La serie tendrá su primera entrega el 11 de diciembre de 2024”, escribieron.

Cien años de soledad es sin duda uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. “La serie fue filmada en su totalidad en Colombia con el apoyo de la familia del Nobel de literatura”, precisaron desde la producción.

La paisa Laura Mora es una de las directoras de este serial y confirmó que ha sido todo un reto trabajar en un proyecto de la complejidad y responsabilidad de Cien años de soledad, “intentando siempre entender la diferencia entre el lenguaje literario y el audiovisual, poder construir imágenes que contengan algo de la belleza, la poesía y la profundidad de una obra que ha impactado al mundo entero. Lo hemos hecho con amor y respeto a la novela, de la mano de un equipo técnico y humano excepcional”.

Por su parte, el otro director, el argentino Alex García López, dijo: “Dirigir este proyecto ha sido todo un desafío y a la vez una aventura, finalmente en la vida tomar riesgos es necesario para darle sentido a lo que hacemos. Al sumergirme en la adaptación de Cien años de soledad, mi intención fue crear algo auténtico con el nivel de una producción internacional, ya que la historia lo merece

Detalles de la producción de Cien años de soledad

De esta primera parte que se estrenará el 11 de diciembre, se sabe que Alex García dirigió los capítulos 1, 2, 3, 7 y 8 y Laura Mora el 4, 5 y 6 y que se filmó en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Cundinamarca y Tolima en Colombia. Que se construyó un Macondo cerca al municipio de Alvarado, en Tolima.

Los escritores son José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y Albatros González y que la producción está a cargo de los dos hijos de Gabo: Rodrigo García y Gonzalo García Barcha, además de Diego Ramírez Schrempp, Juliana Flórez Luna, Andrés Calderón, Josep Amorós, Carolina Caicedo, Alex García López, Laura Mora y José Rivera.

De la música son responsables Camilo Sanabria y Juancho Valencia y por ahora se desconoce cuándo se estrenará la segunda parte.

Y mientras se da el estreno y quiere repasar un poco de qué va la historia escrita por Gabo, aquí le dejamos este test para que pruebe su conocimiento.

